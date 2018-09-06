NVIDIA готує відеокарти для ноутбуків серії GeForce RTX 2080

Одразу після анонсу нових відеокарт NVIDIA GeForce RTX 2080 серед прихильників одразу виникло питання – чи дебютує аналогічна платформа в ноутбуках. Схоже, що все таки фанати "зелених" все ж отримають оновлені адаптери, оскільки на GitHub виявили повний перелік лінійки Turing, в тому числі Turing TU104M.

Про це повідомляє 4pda.

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Відзначимо, що суфікс М у назві відеокарти – це натяк на мобільний сегмент. І за твердженнями інсайдерів, за модельним номером "ховається" NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q.

Відеокарта буде побудована за 12-нанометровим техпроцесом. Зі зниженими тактовими частотами це дозволить знизити тепловиділення і встановити відеокарту в тонкі ноутбуки. Коли нові рішення будуть представлені офіційно – не повідомляється.

Презентація технології NVIDIA RTX у нових відеокартах GeForce на базі архітектури Turing – дивіться відео

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