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NVIDIA невдовзі може представити нові відеокарти – GeForce RTX 2060

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NVIDIA може представити GeForce RTX 2060
NVIDIA може представити GeForce RTX 2060 / Фото з вільних джерел

Кілька днів тому вийшла утиліта HWiNFO – програма для збору та відображення детальної інформації щодо апаратних засобів персонального комп'ютера. Її реліз відзначився попередньою підтримкою майбутніх процесорів AMD Matisse та графічних ядер NVIDIA TU102 та TU104, які використовують в нових відеокартах GeForce RTX 2080 Ti та RTX 2080.

Про це повідомляє 3DCenter.

Читайте також: NVIDIA готує відеокарти для ноутбуків серії GeForce RTX 2080

Вдзначимо, що одним із цікавих моментів виходу програми стала згадка відеоядра NVIDIA TU106 в анонсі наступної версії програми.

NVIDIA TU106
Згадка нового обчислювального ядра NVIDIA TU106

Безумовно, на даний момент відсутня будь-яка офіційна інформація щодо чіпа NVIDIA TU106 і відеокарт GeForce RTX 2060. Однак, редакція німецького сайту 3DCenter.org зробила свої прогнози щодо можливих специфікацій подібної відеокарти, проаналізувавши вже відомі характеристики представлених старших прискорювачів NVIDIA RTX. Окрім того, фахівці проаналізували показники попереднього покоління адаптерів на базі архітектури Pascal.

NVIDIA GeForce RTX 2060
Ймовірні характеристики відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2060

З результатами прогнозу можна ознайомитися в наведеній таблиці, однак нагадуємо вам, що подібну інформацію слід сприймати з певною часткою скептицизму, адже це лише версія журналістів.

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Теги: Ґаджети Техно NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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