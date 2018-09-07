NVIDIA невдовзі може представити нові відеокарти – GeForce RTX 2060

Кілька днів тому вийшла утиліта HWiNFO – програма для збору та відображення детальної інформації щодо апаратних засобів персонального комп'ютера. Її реліз відзначився попередньою підтримкою майбутніх процесорів AMD Matisse та графічних ядер NVIDIA TU102 та TU104, які використовують в нових відеокартах GeForce RTX 2080 Ti та RTX 2080.

Про це повідомляє 3DCenter.

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Вдзначимо, що одним із цікавих моментів виходу програми стала згадка відеоядра NVIDIA TU106 в анонсі наступної версії програми.



Згадка нового обчислювального ядра NVIDIA TU106

Безумовно, на даний момент відсутня будь-яка офіційна інформація щодо чіпа NVIDIA TU106 і відеокарт GeForce RTX 2060. Однак, редакція німецького сайту 3DCenter.org зробила свої прогнози щодо можливих специфікацій подібної відеокарти, проаналізувавши вже відомі характеристики представлених старших прискорювачів NVIDIA RTX. Окрім того, фахівці проаналізували показники попереднього покоління адаптерів на базі архітектури Pascal.



Ймовірні характеристики відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2060

З результатами прогнозу можна ознайомитися в наведеній таблиці, однак нагадуємо вам, що подібну інформацію слід сприймати з певною часткою скептицизму, адже це лише версія журналістів.

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