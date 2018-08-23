NVIDIA порівняла продуктивність відеокарт GeForce RTX 2080 та GeForce GTX 1080

Одразу після презентації компанії NVIDIA на Gamescom 2018 скептики поспішили відзначити проблеми із продуктивністю нових відеокарт під час застосування технології RTX. Окрім того, компанія, опублікувала вражаючі результати тестування GeForce RTX 2080: істотний приріст заповітних FPS в порівнянні з GTX 1080 може стати серйозним аргументом апгрейду,

Про це повідомляє Slashgear.

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Незважаючи на те, що представлена ​​таблиця не балує докладним технічним аналізом, попередні висновки про переваги RTX 2080 над GTX 1080 можна зробити вже зараз.



Тестування відеокарт NVIDIA GeForce RTX 2080 та GeForce GTX 1080

Згідно з даними, наданими NVIDIA, RTX 2080 приблизно в півтора рази швидше, ніж GTX 1080, в роздільній здатності 4K. Відеокарта без проблем "тягне" всі сучасні AAA-проекти з фреймрейтом не нижче 60 FPS. Наприклад, Call of Duty: WWII "розігналася" до 93 кадрів в секунду.

Крім "ненажерливої" RTX, NVIDIA представила і алгоритм глибокого навчання для згладжування (DLSS). Суть технології полягає в передбаченні положення пікселів наступного кадру за допомогою штучного інтелекту. В результаті картинка виходить більш плавною і вимагає менше ресурсів відеоядра, ніж при включенні згладжування TAA. В іграх, що використовують DLSS, GeForce RTX 2080 обганяє GTX 1080 по продуктивності майже в два рази.



Результати випробування технології RTX в іграх

Список ігор з підтримкою RTX і DLSS поки невеликий – але помітний приріст частоти кадрів за замовчуванням і постійно зростаючі системні вимоги ААА-блокбастерів можуть зіграти на руку новому поколінню відеокарт вже сьогодні.

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Презентація технології NVIDIA RTX у нових відеокартах GeForce на базі архітектури Turing – дивіться відео

Нагадаємо, компанія NVIDIA у Кельні представила довгоочікувану лінійку GeForce на базі архітектури Turing. Ключовою особливістю відеокарт нового покоління стала підтримка інноваційної технології NVIDIA RTX.

Що таке ААА?Термін "AAA-гра" використовується в індустрії комп'ютерних ігор для позначення найбільш високобюджетних комп'ютерних ігор, розрахованих на масову аудиторію і які вимагають величезних витрат як на саму розробку гри, так і на її рекламу, в першу чергу, маркетингову кампанію на час виходу. Розробка AAA-ігор пов'язана з високими економічними ризиками, оскільки окупність гри вимагає продажу величезного числа копій. Це поняття аналогічно терміну "блокбастер" з кіноіндустрії.

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