NVIDIA розробила революційну технологію для відеоігор
Компанія NVIDIA розробила нову технологію, яка дозволить кардинально змінити роботу, вигляд та відчуття від комп’ютерних ігор. Нова розробка отримала назву infinite resolution.
Про це повідомляє Digital Trends.
В основі технології використовується векторна графіка – це не звичний для розробників набір точок і текстур, а математичні формули, які описують поведінку ліній. Завдяки цьому зображення можна масштабувати нескінченно. У документації компанії NVIDIA описується застосування векторної графіки для створення текстур в комп'ютерних іграх.
Повідомляється, що замість створення і упаковки великого комплекту текстур, розробники ігор зможуть просто описувати текстуру, а не малювати її в графічних редакторах. Технологія infinite resolution, в свою чергу, на основі цих описів буде генерувати текстуру "на льоту". Роздільну здатність текстури технологія може вибирати самостійно, а це дозволить створювати дуже деталізовані декорації. Єдиним недоліком такого методу будуть підвищені апаратні вимоги.
Зразок графіки з новою технологією infinite resolution
Ще одним плюсом нової технології можна назвати захист від "старіння" ігор. Як приклад можна привести Diablo 2 – спрайт для неї створювалися за часів CRT-моніторів з роздільною здатністю 800 х 600 точок. Якби гру робили за технологією infinite resolution, то і на сучасних 8K-дисплеях вона виглядала б так само, як і 15 років тому на моніторах того часу.
Читайте також: В мережі показали трейлер нової гри від розробників S.T.A.L.K.E.R. – Fear the Wolves
Варто зазначити, що при створенні ігор за традиційною технологією, дизайнери малюють одну текстуру максимальної якості, але в гру включаються і її копії різного чіткості (720p, 1080p, 1440p, 4K). З огляду на те, що текстурами покриті всі ігрові об'єкти, ігри займають все більше і більше місця на пристроях зберігання. А також це означає, що коли-небудь творці ігор досягнуть стелі – максимально можливої роздільної здатності.
Єдине, що викликає сумніви – це системні вимоги нової технології. І чи впорається з нею середньостатистичний ігровий комп'ютер.
Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.