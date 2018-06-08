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NVIDIA розробила революційну технологію для відеоігор

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NVIDIA розробила революційну технологію для відеоігор
NVIDIA розробила революційну технологію для відеоігор / Фото з вільних джерел

Компанія NVIDIA розробила нову технологію, яка дозволить кардинально змінити роботу, вигляд та відчуття від комп’ютерних ігор. Нова розробка отримала назву infinite resolution.

Про це повідомляє Digital Trends.

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В основі технології використовується векторна графіка – це не звичний для розробників набір точок і текстур, а математичні формули, які описують поведінку ліній. Завдяки цьому зображення можна масштабувати нескінченно. У документації компанії NVIDIA описується застосування векторної графіки для створення текстур в комп'ютерних іграх.

Повідомляється, що замість створення і упаковки великого комплекту текстур, розробники ігор зможуть просто описувати текстуру, а не малювати її в графічних редакторах. Технологія infinite resolution, в свою чергу, на основі цих описів буде генерувати текстуру "на льоту". Роздільну здатність текстури технологія може вибирати самостійно, а це дозволить створювати дуже деталізовані декорації. Єдиним недоліком такого методу будуть підвищені апаратні вимоги.

Зразок графіки з новою технологією infinite resolution
Зразок графіки з новою технологією infinite resolution

Ще одним плюсом нової технології можна назвати захист від "старіння" ігор. Як приклад можна привести Diablo 2 – спрайт для неї створювалися за часів CRT-моніторів з роздільною здатністю 800 х 600 точок. Якби гру робили за технологією infinite resolution, то і на сучасних 8K-дисплеях вона виглядала б так само, як і 15 років тому на моніторах того часу.

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Варто зазначити, що при створенні ігор за традиційною технологією, дизайнери малюють одну текстуру максимальної якості, але в гру включаються і її копії різного чіткості (720p, 1080p, 1440p, 4K). З огляду на те, що текстурами покриті всі ігрові об'єкти, ігри займають все більше і більше місця на пристроях зберігання. А також це означає, що коли-небудь творці ігор досягнуть стелі – максимально можливої роздільної здатності.

Єдине, що викликає сумніви – це системні вимоги нової технології. І чи впорається з нею середньостатистичний ігровий комп'ютер.

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Теги: Техно Ігри Інтернет
Джерело: 24 Канал
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