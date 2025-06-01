"Збрехали, як могли": Ілон Маск прокоментував розслідування NYT про наркотики

Ілон Маск відреагував на розслідування журналістів The New York Times, у якому повідомлялося, що він нібито активно вживав наркотики. Зокрема мільярдер заперечив, що часто вживає кетамін.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Маска в соцмережі Х.

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Чи вживав Ілон Маск наркотики

Ілон Маск відкинув звинувачення видання The New York Times.

Щоб прояснити, я не вживаю наркотики! The New York Times збрехали, як могли,

– написав бізнесмен.

За словами Маска, він пробував кетамін за рецептом кілька років тому і вже писав про це раніше в соцмережі Х, тому "це навіть не новина".

Він допомагає вибратися з темних психічних дір, але з того часу я його не вживав,

– підкреслив мільярдер.

Довідка. У США кетамін офіційно дозволено застосовувати лише як анестетик під час медичних втручань. Водночас деякі лікарі з відповідними дозволами можуть використовувати його й для лікування психічних розладів, зокрема депресії.

Нагадаємо, нещодавно журналісти The New York Times опублікували розслідування, в якому повідомлялося, що під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа його близький союзник Ілон Маск вживав наркотики набагато інтенсивніше, ніж раніше. Йдеться про кетамін, екстазі та психоделічні гриби.

За словами джерел видання, мільярдер буцімто подорожував з щоденною аптечкою, яка містила стимулятори.