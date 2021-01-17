У Нью-Йорку з пожежі врятували 97 котів. Вогонь спалахнув у притулку для безхатченків, розташованому у передмісті Рочестер.

► Хто був у притулку під час пожежі

На момент займання в будівлі перебувало 2 працівники притулку. Про це повідомляє Democrat and Chronicle.

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Працівники притулку не постраждали внаслідок вогню. Вони були вже на вулиці, коли на місце прибули пожежники. Від медичної допомоги відмовились.

► Що трапилось з котами

У частини котів виникли проблеми з дихальними шляхами через вдихання чадного газу. Їх винесли з будівлі і наразі котам надають допомогу ветеринари.

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Наразі причину пожежі встановлюють.