Нью-Йорк без прикрас: фотограф показав справжній колорит американського міста
Талановитий фотограф Кенні Родрігес показав справжнє життя Нью-Йорка. Митець відмовився від стереотипів та сфотографував колоритні миті із буденності американців.
Перспективний фотограф полюбляє ходити нічними вулицями Нью-Йорка, експериментуючи з тінями. Однак чільне місце у його роботах займають колоритні фотосесії з фіксуванням життя звичайних американців.
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Автор світлин не тільки вміло використовує світло, а й бачить те, чого звичайні туристи можуть і не розгледіти в місті. Звичайні жителі, які засинають після важкої роботи в метро, продавці та офісні працівники, жваві пенсіонери – це не все, чим може здивувати Кенні Родрігес.
Відомо, що фотограф вже співпрацює з виданнями GQ, The Wall Street Journal, Time Out, Crush Magazine.
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