Нюхати, курити чи лікуватись: як конопля впливає на організм людини і чи варто її легалізувати

Конопля, гашиш, марихуана, ґанджа. Усі ці слова означають одне – канабіс. Хтось вважає його прекрасним способом для релаксації, хтось використовує у медичних цілях, інші – затяті противники. Канабіс звикли вважати легким наркотиком. В Україні він – під знаком табу. Хоча це не заважає 3 % українців нелегально курити косяки, а дискусії щодо легалізації не вщухають.

Перед тим, як наводити аргументи за і проти часткової легалізації канабісу, давайте розберемося що це таке.

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Так от, насамперед, канабіс – це рослина. Цільне листя канабісу називають коноплями, подрібнені ж частини – марихуаною. Першочергово з неї, тобто з коноплі, добували масла, виготовляли тканини і папір. Згодом, дізнавшись про специфічні властивості, почали вживати у "релаксаційних" цілях. Тепер способів чимало: можна курити, вдихати, жувати, нюхати та навіть втирати.



Що робили з конопель



Вживання канабісу

Основний компонент конопель, який впливає на фізичний на психічний стан людини – ТГК – тетрогідраканабіол. І чим більше його потрапляє в організм, тим сильніший ефект. ТГК – це один із канабоїдів, які впливають на рецептори в мозку. Ефект від споживання канабісу далеко не позитивний. У людини червоніють очі, прискорюється серцебиття, спотворюється реальність і порушується координація.



Вплив психоактивних канабіноїдів це ТГК

Люди, які вживають канабіс надто часто і у великих кількостсях, звичайно, ж будуть мати психічні і фізичні розлади. А люди які вживають рідко повинні розуміти – це те ж саме сп'яніння. Просто психологічне,

– розповів медичний кореспондент Джон Лапук.

Звичайно, канабіс вживають і в Україні. Щоправда нелегально, він заборонений законом. За 2017 рік в Україні винесли щонайменше 385 вироків, пов'язаних із незаконним оборотом конопель. Ще майже 6,5 тисяч вироків виголосили за незаконне зберігання без мети збуту.



Вироки за коноплю в Україні



Не застосовують канабіс і у медичних цілях. В Україні досі немає обмежень на дослідження речовин і препаратів у наукових цілях, тому в теорії канабіс дозволений. А от на практиці – ні, бо його продаж і придбання заборонені законом.

Існує таке розмаїття сортів, варіантів застосування, можливостей доставки до всіх життєвоважливих органів, що, буквально, кожен пацієн, може отримати його для абсолютно разніх станів,

– зазначив член Всесвітньої організації медичного канабісу Ілля Резник.

Наприклад, дівчинці Лізі, яка живе в Україні, 9 років, і у неї ідіопатична епілепсія. Вилікувати такий діагноз в Україні – практично неможливо. Адже у склад ліків входять канабіоїди. У Лізи бувають припадки, які не рідко закінчуються втратою свідомості. І, на жаль, вона не єдина дитина із таким діагнозом. Сорт медичного канабісу , який до слова практикують в Ізраїлі, Польщі та США знижує кількість таких припадків і дає шанси піти на поправку. Але в Україні таку терапію пройти неможливо.

Існують психоактивні канабіноїди – це ТГК, і не психоактивні – це CBD. Не бачу причин чому дітям це не можна вживати. CBD – це канабіноїд, який не має психоактивної дії. Показано, що він знімає і зменшує кількість нападів, а навіть у деяких випадках взагалі позбавляє їх,

– наголосив представник інститут фізіології ім. Богомольця Дмитро Ісаєв.

Інший приклад – Джейдан зі США. У нього такий же діагноз. У віці 7 років він приймав по 22 таблетки в день від епілептичних припадків. Пігулки так і не вирішили проблеми. Тому батько почав давати йому медичні сорти канабісу, які не лише зменшити кількість нападів, а й посприяли одужанню.



Де практикують медичний канабіс

Чи легалізують в Україні канабіс та в яких цілях – дивіться у програмі.