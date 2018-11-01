16:40
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 31 жовтня
      Вєсті.UA. Гімн піонерів від Мірошниченка. Президентські амбіції Киви
      Вєсті.UA
      20:22, 31 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Програми Кома
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Нюхати, курити чи лікуватись: як конопля впливає на організм людини і чи варто її легалізувати

      Кома 296 Читать новость на русском

      Конопля, гашиш, марихуана, ґанджа. Усі ці слова означають одне – канабіс. Хтось вважає його прекрасним способом для релаксації, хтось використовує у медичних цілях, інші – затяті противники. Канабіс звикли вважати легким наркотиком. В Україні він – під знаком табу. Хоча це не заважає 3 % українців нелегально курити косяки, а дискусії щодо легалізації не вщухають.

      Перед тим, як наводити аргументи за і проти часткової легалізації канабісу, давайте розберемося що це таке.

      Читайте також: Легалізація зброї: самозахист чи самогубство

      Так от, насамперед, канабіс – це рослина. Цільне листя канабісу називають коноплями, подрібнені ж частини – марихуаною. Першочергово з неї, тобто з коноплі, добували масла, виготовляли тканини і папір. Згодом, дізнавшись про специфічні властивості, почали вживати у "релаксаційних" цілях. Тепер способів чимало: можна курити, вдихати, жувати, нюхати та навіть втирати.

      канабіс
      Що робили з конопель

      канабіс
      Вживання канабісу

      Основний компонент конопель, який впливає на фізичний на психічний стан людини – ТГК – тетрогідраканабіол. І чим більше його потрапляє в організм, тим сильніший ефект. ТГК – це один із канабоїдів, які впливають на рецептори в мозку. Ефект від споживання канабісу далеко не позитивний. У людини червоніють очі, прискорюється серцебиття, спотворюється реальність і порушується координація. 

      канабіс
      Вплив психоактивних канабіноїдів це ТГК

      Люди, які вживають канабіс надто часто і у великих кількостсях, звичайно, ж будуть мати психічні і фізичні розлади. А люди які вживають рідко повинні розуміти – це те ж саме сп'яніння. Просто психологічне,
      – розповів медичний кореспондент Джон Лапук.

      Звичайно, канабіс вживають і в Україні. Щоправда нелегально, він заборонений законом. За 2017 рік в Україні винесли щонайменше 385 вироків, пов'язаних із незаконним оборотом конопель. Ще майже 6,5 тисяч вироків виголосили за незаконне зберігання без мети збуту.

      канабіс україна
      Вироки за коноплю в Україні

      Не застосовують канабіс і у медичних цілях. В Україні досі немає обмежень на дослідження речовин і препаратів у наукових цілях, тому в теорії канабіс дозволений. А от на практиці – ні, бо його продаж і придбання заборонені законом.

      Існує таке розмаїття сортів, варіантів застосування, можливостей доставки до всіх життєвоважливих органів, що, буквально, кожен пацієн, може отримати його для абсолютно разніх станів,
      – зазначив член Всесвітньої організації медичного канабісу Ілля Резник.

      Наприклад, дівчинці Лізі, яка живе в Україні, 9 років, і у неї ідіопатична епілепсія. Вилікувати такий діагноз в Україні – практично неможливо. Адже у склад ліків входять канабіоїди. У Лізи бувають припадки, які не рідко закінчуються втратою свідомості. І, на жаль, вона не єдина дитина із таким діагнозом. Сорт медичного канабісу , який до слова практикують в Ізраїлі, Польщі та США знижує кількість таких припадків і дає шанси піти на поправку. Але в Україні таку терапію пройти неможливо.

      Існують психоактивні канабіноїди – це ТГК, і не психоактивні – це CBD. Не бачу причин чому дітям це не можна вживати. CBD – це канабіноїд, який не має психоактивної дії. Показано, що він знімає і зменшує кількість нападів, а навіть у деяких випадках взагалі позбавляє їх,
      – наголосив представник інститут фізіології ім. Богомольця Дмитро Ісаєв.

      Інший приклад – Джейдан зі США. У нього такий же діагноз. У віці 7 років він приймав по 22 таблетки в день від епілептичних припадків. Пігулки так і не вирішили проблеми. Тому батько почав давати йому медичні сорти канабісу, які не лише зменшити кількість нападів, а й посприяли одужанню.

      канабіс
      Де практикують медичний канабіс

      Чи легалізують в Україні канабіс та в яких цілях – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Кома Медицина Здоров'я медичний канабіс
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      сьогодні , 15:00 Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      Блог Соцмережі
      Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: усе, що треба знати
      сьогодні , 14:01 Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: усе, що треба знати
      Яніна Ткачук
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      сьогодні , 13:01 Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      Віталій Шабунін
      Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
      сьогодні , 12:00 Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
      Артем Овдієнко
      Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      сьогодні , 11:30 Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      Тетяна Острікова
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук