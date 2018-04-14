О пользе "зрады": кто играет ключевую роль в судьбе Украины

Общество в Украине критично настроено против власти, потому что история независимости государства насчитывает всего 26 лет, история независимости гражданского общества – всего 4 года, а история зависимости нашей страны насчитывает по меньшей мере 800 лет.

Общество не осознает свою свободу как главную ценность, потому что до сих пор не может в нее поверить и не понимает, как ее использовать. Общество не понимает, что многовариантность и выбор – это достояние, за которое стоит бороться. Но ничего плохого в этом нет. Это нормальная болезнь роста.

Читайте также: Законопроекты какой партии наиболее несбывшиеся и популистские: результаты в цифрах

Ведь не понимает пока и сама власть, что главный приоритет безопасности страны – это развитие общества. Что общественное мнение – это не средство манипуляции, а система координат. Отсутствие гражданского общества – это главный недуг советской и пост-советской феодальной государственной системы, который привел к развалу СССР и авторитарной власти в Украине. В демократической стране именно гражданское общество является фундаментом, а не государство.

Конформисты не совершают революций! Конформисты не идут на войну вопреки всему! Конформисты не сражаются в окружении до последнего патрона!

Поэтому в нашей современной истории ключевую роль играют люди, которые критикуют, ругают, и "зраду" сеют – но при этом действуют.

Если бы наше общество не было критично настроено к власти, если бы волна популизма и восторженность закрыла бы рты критикам, даже самым отчаянным и сумасшедшим, то общество бы остановилось в своем развитии. Именно критическая масса в обществе вышла на Майдан и позволила победить в Революции, именно злые раздраженные скептики пошли в армию и собирали миллиарды волонтерской помощи и остановили агрессию Путина.

Критиканство – это не только проблема, это наша энергия развития, иммунная система, которая отсекает много плохого, но и немало хорошего, к сожалению, тоже.

Лечить это не стоит, это энергия движения. Власть должна использовать "зраду" как рычаг для привлечения внимания к той или иной проблеме. И использовать информационные волны, чтобы показать как решаются дела в государстве. Проблема ежедневных фейков, которыми штурмуют наше информационное поле как наши, так и российские источники – это проблема не негативного настроения общества, а проблема плохой коммуникации власти и общества. Многие информационные скандалы в своей основе строятся на плохой коммуникации органов власти, на отсутствие стратегии и плохом администрировании важных управленческих процессов.

Наше общество приобретает иммунитет к информационным скандалам. Создаются репутации, создается история отношений между гражданскими институтами. Мы должны через это пройти, как бы больно это ни было для многих, кто попадает под несправедливую критику и обвинения, несмотря на благие намерения и принципы.

Мы знали, на что шли – свобода это иногда больно, иногда обидно, потому что свобода это выбор и это конкуренция. Четыре года свободы для общества – это еще слишком мало, чтобы повзрослеть. Но мы каждый день должны учиться жить вместе и созидать вместе как взрослые.

Читайте также: Как отсутствие неприкосновенности влияет на работу депутатов