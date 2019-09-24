17:17
24 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін піднімає бойовий дух армії. Сматріни нєвєсти для Пині
      Вєсті Кремля
      21:58, 23 вересня
      Вєсті.UA: Підвищення зарплат Шредінгера. Нє віноват Труба, Портнов сам прішол
      Вєсті.UA
      19:55, 23 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Блог Соцмережі

      О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации

      153
      Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"
      Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми" / Фото из открытых источников

      Весь мир умеет делать фильмы, но только американцы умеют делать кино.

      Делать именно кино – это такое умение, когда зрители бывшего СССР смотрят американский сериал "Чернобыль" и удивляются – да как же они, эти американцы, смогли воссоздать вот эту эпоху, эту атмосферу затхлого позднего совка с его парадами на экране и враньем в жизни, до деталей, до предметов. Моя знакомая сказала, что была покорена сериалом в ту минуту, когда увидела, что курящий герой стряхивает пепел с сигареты именно в такую стеклянную пепельницу, которая стояла на ГДР-овском журнальном столике в ее квартире в те времена. Кстати, вот это невероятная внимательность при воссоздании предметного мира в сериале "Чернобыль" привела к энергичной дискуссии в интернете, ее суть была в поиске каких-то ошибок, которые все же сделали создатели кино. Ошибки, конечно, нашли, но, заметим, было где искать – в массе своей все было показано правильно.

      К теме: Сериал "Чернобыль" от HBO получил три престижные награды

      Тут уместно задать вопрос – а зачем эта материальная точность была необходима авторам сериала. Ответ я бы сформулировал так – без нее не прозвучала бы идея фильма о природе страха, чему, собственно, во многом сериал и посвящен. Жванецкий, кажется, сказал фразу: "Героизм одних – это преступление других". Но если природа героизма не всегда понятна и крайне индивидуальна, то природа советского страха в выборе поступка шаблонна – это возможность потерять все при неправильном шаге – неправильном, с точки зрения начальства. Так вот, именно за это – за идею, доведенную до высот древнегреческих трагедий, сериал "Чернобыль" и получил три премии "Эмми".

      Мои зарубежные друзья, которых я спрашивал, не смущает ли их чернобыльская тема, объясняли, что им, как западным зрителям, все равно, что это выплеск радиации – важно, что это вызов человечеству от масштабной катастрофы. С таким же успехом, могло быть извержение вулкана, сдвиг земной оси или нашествие инопланетян – важно, что показана человеческая трагедия, человеческий выбор и человеческий поступок.

      Фильм "Чернобыль" совсем не про СССР, Россию или Украину – если бы создатели нашли что-то подобное в Мексике, то сделали бы про Мексику. Природа правильного фильма всегда одна – поступки героев на фоне событий. Но Чернобыль тут лучше нашествия инопланетян, потому что нашествие инопланетян, обычно, сплачивает человечество, а вот трагедия внутри какой-то одной общины всегда разделяет – вспомним классический фильм "Унесенные ветром" – история вроде бы простой любви на фоне Гражданской войны внутри одной страны.

      То, что сериал "Чернобыль" удостоился трех "Эмми" – несомненное признание, и оно честное – ведь премию давали не мы, а иностранцы.

      Россия тоже признала сериал – признала холодным неприятием и критикой – все ведь показано не так. А еще будет создан наш сериал "Чернобыль" – как пишут СМИ там будет уделено большое внимание роли западных спецслужб в чернобыльской истории.

      Что ж, у каждого свое понимание трагических высот.

      Автор: Матвей Ганаполский

      Интересно! Олег Сенцов посмотрел сериал "Чернобыль" от HBO: впечатления режиссера

      blog_ava
      Зеленський підписав закон про План оборони України
      сьогодні
      17703
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Еммі Чорнобиль Чорнобиль серіал
      Джерело: Facebook
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации
      сьогодні , 17:00 О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации
      Блог Соцмережі 153
      Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      сьогодні , 16:31 Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      Тетяна Мартинюк 362
      Як кандидат у губернатори Одеси Болдін "відмазував" від СІЗО підозрюваного у вбивстві Гандзюк
      сьогодні , 16:04 Як кандидат у губернатори Одеси Болдін "відмазував" від СІЗО підозрюваного у вбивстві Гандзюк
      192
      Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      сьогодні , 16:00 Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      Світлана Попова 3647
      Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
      сьогодні , 15:37 Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
      Ірина Поліщук 4405
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук