Обчистили ювелірний і втекли на бляхах: деталі зухвалого пограбування на Буковині

У місті Сокиряни на Чернівеччині двоє озброєних чоловіків пограбували ювелірний магазин.

Як інформує прес-служба поліції області, інцидент стався приблизно опівдні 9 вересня.

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Двоє невідомих чоловіків у масках увірвались в магазин з коштовностями. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вони побили продавчиню і взялись обчищати вітрини.

На відео з камери спостереження видно, як грабіжники у рукавицях із закритими обличчями пакують награбоване у "клітчасту" сумку.

У поліції повідомляють, що зловмисники втекли з місця злочину на автомобілі Jeep Grand Cherokee з іноземною реєстрацією.

Правоохоронці просять, якщо вам відома будь-яка інформація про грабіжників чи їхнє місце перебування, телефонувати 102.

Дивіться відео пограбування ювелірного магазину у Сокирянах:

До слова, місяць тому троє невідомих у масках пограбували ломбард-магазин у Києві. Під час нападу був вбитий охоронець. Правоохоронці, які займаються розслідування цього зухвалого пограбування повідомили, що зловмисники могли бути іноземцями.