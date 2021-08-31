Обдерті стіни й антисанітарія: показали жахливі умови гуртожитку Одеського університету

У мережі 31 серпня оприлюднили відео, де показали незадовільні умови в гуртожитку Одеського національного економічного університету. Там один зі студентів пройшовся кімнатою та констатував, що однозначно бажає з'їхати.

Мовиться про гуртожиток на вулиці Черняховського. Окрім незадовільних умов, на відео видно й жахливий безлад, який влаштували в кімнаті.

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Ручка дверей у гуртожитку вишу в Одесі: дивіться відео телеграму "Одесса info"

Показав усе, що міг

На першому записі хлопець показує лише ручку дверей, яка майже повністю вирвана. Згодом він влаштовує екскурсію до пральні та кухні.

Рукомийник там стоїть на обдертому каркасі, який вже почорнів. Ймовірно це через плісняву, яка з'явилася внаслідок сирості. Такий же чорний бруд видно на підлозі та щілинах між плиткою на стінах.

Фіналом демонстрації гуртожитку є похід до кімнати, куди поселили автора роликів. Він показує, що кімната в досить занедбаному стані. Хлопець скаржиться на загальний вигляд і запитує – "тепер бачите, чому я хочу з'їхати?". Проте варто зазначити, що в кімнаті встановлений новий детектор диму. Тому за пожежною безпекою там слідкують.