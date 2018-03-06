Обезголовлення дівчини в Одесі: зловмисник розповів жахливі деталі

Співробітники карного розшуку затримали у вівторок, 6 березня, підозрюваного у вбивстві 29-річної Ганни, тіло якої знайшли напередодні.

Про це інформує "Думская".

27 лютого в Одесі на вулиці Середній правоохоронці знайшли в квартирі тіло жінки 1989 року народження без голови.

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Затриманий працює кухарем-сушистом в одному з місцевих закладів. З убитою чоловік був знайомий – вони навчалися в одній школі. Чоловік під час затримання штрикнув ножем правоохоронця і намагався скоїти самогубство, перерізавши собі вени.



Після цього чоловік зізнався у злочині. Він вирішив вбити жінку через нерозділене кохання: жінка відмовила йому у близькості. У нього також був корисливий мотив.



Вбивця спершу убив жінку, перерізавши їй горло. Після чого відтяв голову, яку забрав з собою. Разом з головою він забрав цінні речі у квартирі та гроші. Все це він закопав.



Наразі правоохоронці шукають частину тіла у вказаному місці.

До слова, у місті Бровари на Київщині 20-річний хлопець відкрив стрілянину, внаслідок якої постраждали двоє осіб.