21:26
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, сьогодні
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Обібрали до нитки: відомий письменник Чак Поланік став жертвою шахраїв

775 Читать новость на русском
Чаку Поланіку ймовірно доведеться продати дім, щоб деякий час "триматися на плаву"
Чаку Поланіку ймовірно доведеться продати дім, щоб деякий час "триматися на плаву" / 24smi.org

Відомий американський письменник українського походження Чак Поланік став жертвою шахраїв. Автора світових бестселерів обвів навколо пальця бухгалтер літературного агентства "Donadio & Olson", яке представляло письменника.

Компанія привласнила 3,4 мільйони доларів, передає The Bookseller.

Читайте також: Відомий роман Сергія Жадана екранізували: з'явився офіційний трейлер

Бухгалтера арештували за підробку документів з 2011 року, за допомогою чого він приховував розкрадання.

Схоже, що мою оплату за принаймні мої останні дві, а можливо, і чотири книги – було вкрадено, тож у мене не лишається жодних резервів для написання наступної книги,
– зазначив письменник.

Поланік також додав, що, аби "залишитись на плаву" до тих пір, коли почне надходити прибуток за нову книгу, йому ймовірно доведеться продати свій будинок.

"Письмо із самого початку було моїм способом заощаджувати гроші, тому що якщо пишеш, то не витрачаєш. Тож ця ситуація повертає мене до письма", – додав він.

Теги: LifeStyle Література Шахрайство
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Від геологів до юристів: вартість навчання в українських вишах
сьогодні, 20:59 Від геологів до юристів: вартість навчання в українських вишах
203
180 років в’язниці для українців у Греції: як не опинитись на їхньому місці та чому це важливо
сьогодні, 20:02 180 років в’язниці для українців у Греції: як не опинитись на їхньому місці та чому це важливо
Євгенія Мазур 807
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Ловля на живця: як Путін підкуповує Трампа референдумом на Донбасі
сьогодні, 19:00 Ловля на живця: як Путін підкуповує Трампа референдумом на Донбасі
Інна Жолобович 559
Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
сьогодні, 18:03 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька 1453
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Підсумки тижня: Бюджет нашвидкуруч
 18 січня 2014 , 21:49
Стало відомо, скільки людей загинули під час атаки по сирійській базі
 9 квітня , 15:32
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук