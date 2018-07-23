Обібрали до нитки: відомий письменник Чак Поланік став жертвою шахраїв

Відомий американський письменник українського походження Чак Поланік став жертвою шахраїв. Автора світових бестселерів обвів навколо пальця бухгалтер літературного агентства "Donadio & Olson", яке представляло письменника.

Компанія привласнила 3,4 мільйони доларів, передає The Bookseller.

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Бухгалтера арештували за підробку документів з 2011 року, за допомогою чого він приховував розкрадання.

Схоже, що мою оплату за принаймні мої останні дві, а можливо, і чотири книги – було вкрадено, тож у мене не лишається жодних резервів для написання наступної книги,

– зазначив письменник.

Поланік також додав, що, аби "залишитись на плаву" до тих пір, коли почне надходити прибуток за нову книгу, йому ймовірно доведеться продати свій будинок.

"Письмо із самого початку було моїм способом заощаджувати гроші, тому що якщо пишеш, то не витрачаєш. Тож ця ситуація повертає мене до письма", – додав він.