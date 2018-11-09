01:38
10 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський шпіонаж. "Подарунок" ветеранам
      Вєсті Кремля
      21:37, 9 листопада
      Вєсті.UA. Модняча Луценко. Злиття Бойка з Рабіновичем
      Вєсті.UA
      20:04, 9 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Обікрали автомобіль українського співака Арсена Мірзояна: фото

      210 Читать новость на русском
      Український співак Арсен Мірзоян
      Український співак Арсен Мірзоян / aif.ua

      У п'ятницю, 9 листопада, пограбували машину відомого українського співака Арсена Мірзояна.

      Про це він повідомив у Facebook, опублікувавши фотографію свого автомобіля з розбитим склом.

      Читайте також: Аніта Луценко розповіла, що саме у неї вкрали

      "Доброго ранку! Сумувати ніколи", – написав співак у соціальній мережі.

      Що саме вкрали з його машини, Мірзоян не знає і в коментарях він не став розповідати подробиці інциденту.

      Та все ж співак вирішим пожартувати, що він "не виняток і нарешті до нього дійшла черга".

      Коментар Арсена Мірзояна
      Коментар Арсена Мірзояна

      Шанувальники Арсена Мірзояна почали співчувати йому та навіть запропонували дати координати майстра, який швидко встановить нове скло.

      Нагадаємо, що весною цього року український співак Арсен Мірзоян спричинив ДТП у Києві. Чоловік на швидкості протаранив сітілайт зі своєю афішою в момент коли ведуча Міла Єремеєва знімала свій влог.

      Хто такий Арсен Мірзоян?Це відомий український співак, який є автором всіх своїх пісень. Арсен Мірзоян здобув популярність після участі в проекті "Голос країни". Наразі артист випустив два альбоми – "Ґудзики" та "Незвичні місця". У 2017 році Арсен Мірзоян одружився з Антоніною Матвієнко. Зіркова пара виховує двох доньок, одна з яких – від першого шлюбу співачки.

      Теги: Новини України Пограбування Музика Авто
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Выборы в США: начнут ли демократы настоящую войну з Трампом
      9 листопада , 23:05 Выборы в США: начнут ли демократы настоящую войну з Трампом
      Іван Яковина
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      9 листопада , 08:15 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      5 листопада , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      Головні новини 9 листопада: Порошенко не відпустив Луценка у відставку, Лещенко потрапив у ДТП
      9 листопада , 22:22 Головні новини 9 листопада: Порошенко не відпустив Луценка у відставку, Лещенко потрапив у ДТП
      Почему транзит газа через Украину так важен
      9 листопада , 22:00 Почему транзит газа через Украину так важен
      Блог Медіа
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Прогноз погоди на 6 жовтня: у всій Україні буде сонячно та по-осінньому тепло
       6 жовтня , 09:31
      Яких новобранців-контрактників набирають у підрозділ швидкого реагування Нацгвардії
       11 березня 2016 , 07:05
      Наставника Шахтаря запросили на форум елітних тренерів УЄФА, Зідана та Гвардіолу – ні
       28 серпня , 18:24
      Головні новини футболу 8 жовтня: визначилися претенденти на "Золотий м'яч-2018", Україна розпочала підготовку до Італії
       9 жовтня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук