Обікрали автомобіль українського співака Арсена Мірзояна: фото

У п'ятницю, 9 листопада, пограбували машину відомого українського співака Арсена Мірзояна.

Про це він повідомив у Facebook, опублікувавши фотографію свого автомобіля з розбитим склом.

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"Доброго ранку! Сумувати ніколи", – написав співак у соціальній мережі.

Що саме вкрали з його машини, Мірзоян не знає і в коментарях він не став розповідати подробиці інциденту.

Та все ж співак вирішим пожартувати, що він "не виняток і нарешті до нього дійшла черга".



Коментар Арсена Мірзояна

Шанувальники Арсена Мірзояна почали співчувати йому та навіть запропонували дати координати майстра, який швидко встановить нове скло.

Нагадаємо, що весною цього року український співак Арсен Мірзоян спричинив ДТП у Києві. Чоловік на швидкості протаранив сітілайт зі своєю афішою в момент коли ведуча Міла Єремеєва знімала свій влог.

Хто такий Арсен Мірзоян?Це відомий український співак, який є автором всіх своїх пісень. Арсен Мірзоян здобув популярність після участі в проекті "Голос країни". Наразі артист випустив два альбоми – "Ґудзики" та "Незвичні місця". У 2017 році Арсен Мірзоян одружився з Антоніною Матвієнко. Зіркова пара виховує двох доньок, одна з яких – від першого шлюбу співачки.