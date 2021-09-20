Обікрав і потягнув по асфальті: в Ізмаїлі зухвало пограбували жінку – відео інциденту

В Ізмаїлі на Одещині 20 вересня посеред білого дня пограбували жінку. Зловмисник забрав у неї сумку та почав втікати на автомобілі. Потерпіла намагалася відкрити двері авто, тому її протягнули асфальтом кілька метрів.

Це сталося на вулиці Пушкінська в самісінькому центрі міста. Проте очевидці не намагалися допомогти, а лише знімали пограбування на відео.

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Відшукали підозрюваного

Після пограбування потерпіла зателефонувала на гарячу лінію "102". Вона повідомила, що в сумочці нібито були тільки гроші. Також жінка розповіла, що зловмисник втік із місця інциденту на автомобілі Audi.

Тому його почали негайно розшукувати неподалік. Правоохоронці помітили це авто на перехресті вулиць Шевченка та Грушевського. За кермом був 25-річний хлопець.

Під час поверхневої перевірки, патрульні помітили викрадену сумочку. Тому водія затримали й згодом передали слідчим.

Наразі невідомо чи були учасники конфлікту знайомими. Проте на це вказує те, що люди поруч ніяк не реагували на ці події.

Затриманий за пограбування та його авто / Фото "Бесарабія inform" і скриншот 24 каналу

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про грабіж. Якщо вину затриманого чоловіка зможуть довести в суді, то його можуть відправити до в'язниці на 4 роки.