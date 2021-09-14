Вона зазначила, що планувала їхати на 8 поверх. Тому якби ліфт упав під час підйому вгору, все могло завершитися трагедією.
Раніше В Одесі у багатоповерхівці обірвався ліфт: є постраждалі – відео
"Наче впала бетонна плита"
Це сталося на вулиці Кримська, 64. Жінка зайшла в будинок і хотіла підійматися ліфтом, проте двері не відчинилися. Замість цього почулося обривання тросів, а потім звук схожий на падіння бетонної плити.
Авторка допису звернулася до підприємства "Одесліфт". Згодом там відповіли та сказали, що не обслуговують ліфт цього будинку.
Перше повідомлення про падіння ліфту / Фото спільноти "Черный список Одесса"
Кілька схожих подій нещодавно
- У польському місті Лодзь 4 червня обірвався ліфт, на якому були 2 українських заробітчанина. Вони якраз у цей момент фарбували шахту ліфта. Кабіна полетіла вниз із 15 поверху та чоловіки отримали травми.
- 9 червня в київській багатоповерхівці на вулиці Декабристі обірвався ліфт. Всередині нього в цей момент був чоловік, який загинув одразу після падіння.
- В Одесі 28 квітня також обірвався трос ліфту багатоповерхівки. Там у цей момент перебували 8 людей, серед яких були працівники поліції та поняті. Люди внаслідок інциденту не постраждали.
Читайте повний текст допису в спільноті "Черный список Одесса"
Вітаю! Тільки що, Кримська 64 впав ліфт, я була на першому поверсі та викликала ліфт, була з двома дітьми, немовлям, коляскою! Ліфт під'їхав і не відкривши двері звалився! Звук такий, наче бетонна плита впала! Вдячна Богу, що не зайшла і не поїхала на 8 поверх! І там би він обірвався ...
Увага міська влада й "Одесліфт", питання: за 39 років, можна було поміняти ліфт або поки не обірветься ви не реагуєте ?? Мовчати не буду!
UPD: "Одесліфт" вже відхрестився, сказали "ми не обслуговуємо")