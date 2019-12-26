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      Обіцяли зламати хребет: "активісти" погрожують працівникам міськради Львова

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      Псевдоактивісти, які відомі участю в земельних аферах, штурмами будівлі місцевої влади Львова та нападами на працівників мерії, вдаються до нових методів. Тепер вони погрожують журналістам, які пишуть про діяльність членів цих угруповань та чергують під будинком міського голови Андрія Садового.

      Протести біля будинку Садового

      Вдруге за тиждень робочий день активістів починається під будинком міського голови Львова. Учасники організації "Об’єднання добровольців" чекають, допоки Андрій Садовий піде на роботу.

      До слова: Професійні "мітингувальники": де засвітились "тітушки Корчинського"

      "А вони напевно не думали, що я вийду, а я вийшов. Я взагалі спілкуюся з людьми. Якщо хтось до мене має якісь запитання — приходьте і будемо говорити. Але конструктивна розмова є тоді, коли зустріч запланована. А не коли тебе лапають посеред дороги чи приходять перед 8 годиною ранку", – пояснив Садовий. 

      протести садовий
      Протести біля будинку Садового

      "Ми сьогодні прийшли вкотре вимагати від мера вибачення за публікацію на сайті його дружини, бо бійці нашої організації розміщені з надписом "Галицькі тітушки". Тому ми будемо приходити постійно до тих пір, доки не отримаємо вибачення", – керівниця ГО "Об'єднання добровольців" Олена Живко.


      Олена Живко

      Йдеться про матеріали на сайті Zaxid.net, серед яких "Львівські "тітушки" — хто вони?" та спецпроєкт "Ідентифікація тітушок". У ньому журналісти намагаються встановити, хто брав участь у замовному мітингу під Вищим антикорупційним судом 27 листопада. Після цієї публікації почались погрози.

      Повністю статтю "Львівські "тітушки" — хто вони?" – читайте за посиланням

      "Із перевірених джерел з тих середовищ почали передавати інформацію, що стежать за місцем мого проживання, щоденними маршрутами переміщення, знають, де діти вчаться тощо. І говорили, що "йому не довго лишилося. Це вже не завуальовані погрози" – пригадав журналіст Zaxid.net Андрій Дрозда.

      Разом з об’єднанням добровольців до будинку Садового приходять і члени так званої "Спілки учасників АТО" – угруповання, яке пов’язують з Ігорем Кривецьким – бізнесменом та екснардепом від "Свободи". Ця група має тривалу історію нападів на міську раду.

      Ігорем Кривецький
      Ігорем Кривецький

      Напади на міськраду Львова

      До прикладу, 12 грудня члени обидвох угруповань виламали двері і увірвалися на сесію міськради. Вимагали від депутатів видалити всі опубліковані про них матеріали на сайті Zaxid.net. Під час штурму працівнику міськради Євгену Бойко пообіцяли переламати хребет.

      бойко
      Євген Бойко

      "Фактично маємо виламані двері, вибиті вікна, погрози при правоохоронних органах людям, які забезпечували порядок і, безпосередньо, я там був", – сказав директор департаменту Адміністрація міського голови Євген Бойко.

      Євген Бойко вже не вперше стає жертвою псевдоактивістів. За кожним із випадків скеровано десятки листів у правоохоронні органи місцевого та всеукраїнського рівня. Поліція наразі не коментує хід розслідування. 

      Коли колядують, щедрують і посівають
      сьогодні
      16939
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Львова Андрій Садовий Протести
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