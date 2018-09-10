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Обіцяні "пакунки малюка" в пологових будинках не з'явилися

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Коробка-колиска, ковдра, матрацик, одяг, підгузки, іграшки – "бебі-бокси" з таким вмістом з першого вересня мали роздавати всім українським породіллям. Однак, обіцяні урядом набори для немовлят у пологові ще не надійшли.

Киянка Наталія Гоменюк первістка народжуватиме за кілька тижнів. Вона розповіла, що все необхідне для донечки вже купили самі. Звісно, витратили чималу суму, адже для своєї дитини хотіли купувати тільки якісні речі, а вони – дорогі.

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Наталя нещодавно дізналася, що держава приготувала для її малюка подарунок. В Україні з першого вересня кожному новонародженому обіцяли видавати коробку-колиску з усім необхідним: ковдрою, матрацом, рушником, пелюшками, підгузками та іграшками-брязкальцями. Загалом 25 найменувань. У майбутньої мами Наталі – єдине побажання: "Хотіла б бачити якісні речі, добротні".


Так мав би виглядати "пакунок малюка", дарований державою породіллям

У регіонах про "пакунок малюка" теж вже чули й ініціативі уряду радіють. Та пакунки для новонароджених, які мали вручати безпосередньо вже з першого вересня, досі ніхто не бачив, навіть у столиці.

Для соціально незахищених верств населення – це велика допомога. Зараз один термометр електронний 150 гривень коштує,
– повідомила головна акушерка київського пологового будинку №3 Олена Белько.

У Харків "бебі-бокси" теж ще не завезли. Щоправда, державних 35 мільйонів гривень для реалізації проекту вже отримали. Юрій Шпарага, директор Департаменту соціального захисту населення Харківської ОДА, запевнив, що у десятих числах вересня пакунки для малюків будуть отримані. Договір, мовляв, уже підписано, справа тільки за дотриманням. Загалом, угоди на отримання фінансування допомоги вже підписали у 22 областях.


Вартість "пакунку малюка" – 5000 гривень

На місцях провину за те, що реалізація ініціативи затримується перекидають на Мінсоцполітики. Начебто там вчасно не затвердили вміст пакунків. Проте обіцяне новонароджені отримають. Та мами, яким от-от народжувати, на подарунки від держави не чекають. "Якщо будуть видавати одразу – добре, а якщо, як пишуть, через 30 днів, то вже краще самій купити", – розповіла вагітна Олена Пономарьова. І охочіше взяли б допомогу грошима.

Це такий диктат від держави. Родина мала б право сама обирати, що саме купувати. Для цього існує система соціальних карток – кошти, які б могли бути витрачені лише на дитячі речі,
– пояснила молода мама Олександра Азархіна.

На закупівлю пакунків малюка Україна передбачила 500 мільйонів гривень. По п'ять тисяч за кожен. "Бебі-бокси" постачатимуть без тендеру, проект зареєстрували, як міжнародну технічну допомогу. Надалі ж планують закуповувати через ProZorro.

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Склад пакунку, скоріш за все, змінять – наблизять до українських реалій. Можливо, відмовляться від коробки-люльки. Чиновники не дуже вірять, що українські батьки кластимуть у неї своїх дітей.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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