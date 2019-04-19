Обіцянки Зеленського: наскільки реально їх виконати

Кандидат у президенти Володимир Зеленський обіцяє українцям багато приємних і правильних бонусів у разі обрання главою держави. Наскільки реально все це реалізувати – розбирались журналісти 24 каналу.

Зрозуміти, що саме обіцяє Володимир Зеленський та як він зробить його обіцянки та мрії реальністю – доволі важко. Переважно – через абстрактні формулювання, відсутність конкретних фактів та обіцянки зробити те, що нам обіцяють за традицією, або що вже працює. Але, все ж, давайте спробуємо уважніше придивитись і до програми, і до озвученого самим Зеленським у його інтерв’ю.

Читайте також: Закон про вибори президента: що потрібно знати про другий тур

І у своїй програмі, і у своїх виступах кандидат у президенти декларує бажання бути максимально відкритим та в усьому звітувати перед українцями, забезпечуючи Україні народовладдя. Тут потрібно розбирати все по частинах.

По-перше, за словами Зеленського, його першою ініціативою буде законопроект "Про народовладдя". Там він планує закріпити "механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії". Як буде функціонувати такий механізм Зеленський не уточнює, лише зазначає, що "це повинно відбуватись із максимальним використанням новітніх технологій". Яких саме, який захист даних передбачено та як відбуватиметься процедура верифікації користувачів, також невідомо.

Власне, не зможе Зеленський також вплинути і на те, чи приймуть запропонований ним проект народні депутати. Наприклад, народні депутати із Верховної Ради нинішнього скликання уже обіцяли нам подібні ініціативи. Але вони або так і не були внесені на розгляд парламенту, або загубились десь на розглядах у профільних комітетів.

Що ж стосується раніше заявленої відкритості, то тут все також дещо заплутано. Зеленський уже заявив, що сосунки із українцями буде підтримувати зв'язок через ролики у соцмережах, свідомо обравши зниження частоти спілкування зі ЗМІ. Ймовірно, аби забезпечити ефективність цього каналу спілкування він і обіцяє, що держава забезпечить всіх мешканців доступом до швидкого інтернету. Правда, що конкретно означає ця обіцянка та як її можна реалізувати технічно – не уточнює.

Як виходить з його інтерв’ю – така стратегія обмеженої появи у ЗМІ, на його думку, привертає увагу та об’єднує людей, як колись – радянське кіно, яке збирались подивитись всім двором. При цьому, за його словами, його першої прес-конференції чекати довго не доведеться, а свої обіцянки поговорити із тим чи іншим виданням він обіцяє виконувати справно.

Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

Дивіться також відео інтерв'ю Зеленського:

Якщо говорити про інформаційну відкритість із точки зору даних, то ця історія в Україні вже більш-менш активно розвивається. На місцевому рівні мери впроваджують "Прозорі бюджети" із різною ефективністю. На державному рівні найбільшим впроваджено системи електронних державних закупівель ProZorro.

Імпічмент, недоторканість та відкликання депутатів

Почнемо з кінця. Законопроект "Про відкликання народного депутата України" нам обіцяють давно, але починаючи із 2014 року, його ніхто так і не спромігся прийняти.

За час роботи восьмого скликання парламенту було внесено кілька таких законопроектів:

"Про відкликання народного депутата України",

"Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення процедури відкликання за народною ініціативою)",

"Про відкликання народного депутата України",

"Про внесення змін до закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (щодо спрощення процедури відкликання депутатів)",

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення процедури відкликання депутатів місцевих рад",

"Про внесення змін до деяких нормативних актів України (щодо процедури відкликання депутатів місцевих рад)".



Половина з них – знята з розгляду, половина – перебуває у комітетах парламенту. Більшість з тих, хто обіцяли нам таку розкіш – навіть не подавали свої проекти у Раду.

Зняття недоторканності з президента, нардепів та суддів, можливість відкликання парламентарів, а за кнопкодавство, закон про імпічмент президента – все це передбачає необхідність внесення змін до Конституції. Кожна зі змін має бути підтримана голосами 300 депутатів у парламенті. Навіть, якщо все це об'єднати в один законопроект і одноразово проголосувати – імовірність зібрати необхідну кількість голосів вкрай невисока.

Обіцянка проводити вибори до парламенту за відкритими списками – теж благородна ідея, але Зеленський не перший хто намагатиметься її реалізувати. Такий законопроект уже існує і депутати нинішнього парламенту ніяк не можуть його ухвалити.

Це обіцяють всі, але ніхто точно не пояснює – як. Зеленський обіцяє перед гарантами за Будапештським меморандумом і партнерами з ЄС ставити питання підтримки України в прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території й змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Здача національних інтересів і територій, за його програмою не може бути предметом жодних переговорів. Всім прописаним українська дипломатія займається останні п’ять років.

Зеленський визнає, що Путін – ворог. Каже, що не готовий дати наказ про військові дії, щоб військовим шляхом звільнити Донбас. При цьому декларує, що у Донбасу не повинно бути особливого статусу, він виступає проти амністії для бойовиків. З урахуванням цієї позиції вже зараз можна спрогнозувати що Росію, яка є безпосереднім учасником війни на Донбасі, такий підхід не влаштує та її тиск на Україну буде посилюватись.

Чи впорається з ним Зеленський – ми не знаємо, тому що досі не відомо, хто буде у нього головою Служби безпеки, міністром оборони і міністром закордонних справ. Хоча цих людей він обіцяв назвати до 19 квітня.

Читайте також: Правда, брехня чи маніпуляція: VoxCheck перевірив заяви експертів Зеленського

Зеленський заявляє, що це потрібно робити, але якусь стратегію перемоги з його слів зрозуміти важко. З його інтерв’ю розуміємо, що він проти втручання уряду у культурне життя і ЗМІ. Вважає, що в'їзд російським артистам в Україну можна забороняти вибірково, а перед тим, як забороняти соціальні мережі, потрібно дати альтернативну платформу для спілкування.

У разі перемоги на виборах, він обіцяє зберегти квоти на український контент на радіо і ТБ. Головна проблема такого регулювання, за його словами, у тому, що потрібно не рамки встановлювати, а знижувати податок на український продукт, щоб "великим медіа різних компаній" було вигідно виробляти українське.

Він також заявляє про необхідність повернути українців на окупованих територіях під культурний та інформаційний вплив України. Правда, зі способами досягнення цієї мети теж все не дуже зрозуміло. Одна з ідей – "це окремий великий європейський медіа-портал, який віщає російською мовою, який показують у всій Європі, який говорить правдиві речі і повідомляє про події в Україні, які вони хочуть чути". Як забезпечити роботу цього порталу на окупованих територіях, інформаційний доступ до яких блокується окупантами – невідомо.

Зеленський на словах активно підтримує боротьбу із корупцією. Чесних посадовців він буде залучати відкритими конкурсами на посади, гідними зарплатами, високим соціальним статусом та державним страхуванням (не уточнюючи, чого саме). Нечесних – карати якомога суворіше.

Він хоче, щоб прості суперечки вирішували світові судді, яких обирав народ, а для кримінальних злочинів з представників того ж народу був створений суд присяжних. Антикорупційним органам та Вищому антикорупційному суду він обіцяє підтримку, а викривачам корупції – матеріальне заохочення (ось це, до слова, таки може дати певний результат). Запевняє, що "тиснути на суддів або антикорупційні органи, як це робить чинна влада просто по телефону" не збирається. Та навіть обіцяє, що піде з посади, якщо у його оточенні знайдуть топ-корупціонера.

Також Зеленський обіцяє, що підозрюваний у корупції не зможе вийти під заставу. Але безальтернативний арешт суперечить антикорупційному законодавству Ради Європи та Європейський суд з прав людини буде проти такого підходу. Що може спровокувати певну кількість позовів проти України.

На практиці ми не знаємо, що буде зроблене з усіма цими обіцянками. Тому що Зеленський досі не представив своїх кандидатів на дві посади від яких безпосередньо буде залежати їх виконання. Не відомо, хто буде главою Генпрокуратури та СБУ. Невідомо, хто працюватиме на те, аби посадити старе покоління корупціонерів, та зробити все можливе, аби українці не отримали нове (або добре забуте старе) покоління корупціонерів. Невідомо, що буде із судовою реформою, без якої всі ці заяви – просто красиві декларації.

Найбільше, власне, всіх цікавить залежність Зеленського від одного конкретного олігарха – Ігоря Коломойського. Сам Зеленський запевняє, що нечасто бачиться з бізнесменом: спілкується тільки по бізнесу, а Коломойський через канал 1 + 1 винен його студії "Квартал 95" гроші. Щоб його вже точно не асоціювали із Коломойським, навіть обіцяє "вийти з бізнесу, зі студії "Квартал 95" та фактично перестати бути партнером Коломойського".

Також він каже, що буде "буде з ним жорстко розмовляти" і "лаятись", якщо олігарх спробує його ім'ям прикриватися. Щоправда, чи піде він у відставку, якщо Коломойського спіймають на корупційних оборудках – однозначно Зеленський так і не відповів.

Натомість журналісти програми "Наші гроші" від Bihus.info переконливо демонструють, що у команді "нового обличчя" є люди впливу Коломойського, Авакова та не тільки. Причому вплив там вони мають досить серйозний.

Дивіться повний випуск розслідування BIHUS.info про листування штабу Зеленського:

Ми обрали напрям в Європу, однозначно, ми хочемо бути не совком, ми хочемо бути європейською державою, так, так, так. НАТО – клас, безпека, рівень армії, все зрозуміло. Але я хочу об'єднати країну. Я буду кожен день записувати відео до східних регіонів України і говорити їм: дивіться, НАТО – не звірюга, не проковтне вас. Дивіться, що це. Нехай люди думають, нехай почнуть читати про це, нехай почнуть вивчати. Якщо ви поговорите з європейцями, не буду називати їх, щоб не кинути тінь, вони вступали в НАТО точно в той момент, коли знали, що дуже високий відсоток, у деяких країнах вісімдесят відсотків було, за НАТО. Тому що вам потрібно об'єднувати країну.

Ця цитата з інтерв’ю Зеленського, яка має підтвердити проєвропейськість його програми. При чому – скоріше за все, дійсно щирі. Питання у тому, що і військовий альянс, і Європейський союз певний час також придивлятимуться до роботи Зеленського та його команди. І процес зближення із ними це суттєво сповільнить.

Разом з тим, про проведення опитувань громадської думки щодо НАТО та ЄС (як про проведення референдуму) Зеленський постійно говорить у контексті соцмереж. Не уточнюючи, як буде відбуватись верифікація акаунтів, хто забезпечить безпеку даних та що обмежить вплив, наприклад, російських ботів, які ще п’ять років тому опанували техніки впливу на громадську думку у нашій країні.

Тут теж доволі абстрактні заяви, які не є чимось принципово новим для України. Ставка – на ІТ-бізнес. Рік пільгового оподаткування для молодих підприємців. Одноразова "нульова декларація" для бізнесу", коли кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи. Отримані гроші підуть на зменшення тарифного навантаження для малозабезпечених. Правда, в Україні практично кожен президент та прем’єр закликали бізнес заплатити податки з того капіталу, який був зароблений раніше, та спати спокійно. До сплати податків жодного разу так і не дійшло. Чим саме Зеленський буде переконувати легалізувати бізнесменів доходи – не ясно.

Також нам обіцяють "впровадити економічний паспорт українця". З ним кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ (надра, землі тощо). Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал. Якою буде частина кожної дитини, або що буде із дорослими чи пенсіонерами – ми не знаємо.

Доволі абстрактні обіцянки зробити податки стануть простими і зрозумілими. План замінити податок на прибуток податком на виведений капітал. Економісти називають цю ідею цілком реальною. Але. Сам процес заміни податку буде дуже складним, оскільки влада дуже довго відстоювала інтереси олігархату. Відтак, все, що утискає права олігархів, знаходитиме опір з боку різних політичних сил, і чи зможе Зеленський цей опір подолати – ми не знаємо.

Зеленський також обіцяє українцям "довгострокове недороге кредитування", не уточнюючи ані про яке саме кредитування ідеться, ані за рахунок чого це буде досягнуто. Так само без жодних подробиць він обіцяє "відновити програми молодіжного житлового кредитування".

Член команди Володимира Зеленського Вікторія Страхова, яку нам представили як відповідальну за реалізацію цього свята доступності, також конкретики не додає.

Тут Зеленський обіцяє нам те, що частково уже зробила Супрун – сучасне обладнання в лікарнях і школах та перехід до страхової медицини. Він запевняє, що пацієнт буде сам визначати програму страхування, обирати заклад, лікаря і навіть спосіб лікування, а базовий рівень страхування для малозабезпечених верств населення забезпечуватиме держава. Власне, обирати лікаря та медзаклад українці можуть уже зараз, а принцип "гроші за пацієнтом" показує себе цілком успішним. Що таке "базовий рівень страхування", Зеленський не уточнює.

Пропозиція, яка передбачає, що ліки, які пройшли реєстрацію в країнах ЄС і США, не отримуватимуть додаткових дозволів в Україні уже міститься у законопроекті, який Рада підтримала ще у 2017 році.

Секс за гроші? Чесно кажучи, хлопці, я думаю, що у нас є можливість, і я зараз відповім на всі попередні питання, зробити Лас-Вегас. Суспільство було б не проти, і податки би платили. Дати можливість якомусь місту, якийсь території і там все це відкрити.

- У Кривому Розі?

- Кривий Ріг – місто виробничників, там не всі чоловіки зрозуміють. Але я думаю, що в принципі потрібне окреме місто, де це все можна. І гральний бізнес теж. Взяти все це і перенести туди, дати там можливість. Будь ласка, там тусіть. Це ж не буде закрита територія. Можна цим самим підняти якесь місто, в яке ніхто не приїжджає і там – будь ласка.

Це – цитата з інтерв’ю Зеленського. Того ж, де він заявив, що підтримує легалізацію медичної марихуани, яку він назвав "легалайзом крапельок".

Насправді, ідея хороша, але теж не нова. Створення українського Лас-Вегасу регулярно обговорюють ще з часів президентства Януковича – з 2010 років. При чому – кожного разу його планують строювати десь на території східних областей України. Але кожного разу не можуть придумати, як реалізувати цю ідею в рамках чинного законодавства та з мінімізацією можливих ризиків для регіону та людей, які у цьому регіоні живуть.

Що ж стосується марихуани – в Україні вже не перший рік пропонують узаконити медичне застосування. Але думка противників цього постійно переважає. Хоча, як вказує речник Української асоціаціі медичного канабісу (УАМК) Тарас Ратушний, в Україні у законному обігу є опіати, амфетаміни й навіть кокаїн для використання у медичних цілях. А от будь-яке використання канабісу суворо заборонене.

Зеленський переконаний, що українці завжди будуть ставитись до нього так само прихильно, як після завершення першого туру голосування. Але постійно викидає "за лапки" все те, що уже зроблене в Україні, рівень професійності його команди, неконсолідованість політичних сил в Україні та вкрай недружній вплив Росії на нашу державу. Все це дійсно може призвести до того, що реалізація його амбітних планів буде сильно уповільнена. Тими факторами, які у нього "за лапками" і впливу на які він не має. Але які безпосередньо впливатимуть на його популярність, штовхаючи її донизу. Навіть, якщо він робитиме все можливе, аби її втримати.