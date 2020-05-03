Обіцянку досі не виконали: інвестори Укрбуду звернулися до Зеленського

Будівництво житлових комплексів "Укрбуд" досі не відновлене. Понад 40 тисяч людей чекають на своє житло, у яке вже інвестували гроші, і з цього приводу вони звернулися до президента.

Звернення інвестори опублікували на своєму ютуб-каналі. У ньому вони закликали вплинути на ситуацію, адже місцеві чиновники різних рівнів ігнорують рішення президента і не сприяють відновленню будівництва.

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Зеленському нагадали обіцянку, яку він озвучив 12 грудня 2019 року під час прямого ефіру одного з телеканалів. Тоді президент зазначив, що добудовувати ЖК "Укрбуд" має компанія "Київміськбуд". Однак, це рішення наразі блокується.

Інвестори Укрбуду нагадали, що 40 тисяч людей очікують на своє житло: діти, молоді сім'ї, пенсіонери, військові. І хоч зараз через карантин вони не можуть активно висловлювати позицію, все ж роблять усе можливе, аби достукатися до чиновників.

В умовах карантину, ми дещо обмежені в можливостях висвітлення нашої проблеми, тому користуємося всіма доступними онлайн інструментами: відеозвернення, петиції, тощо. Якщо відновлення будівництва не буде розблоковано, то інвестори готові переходити до більш активних і рішучих дій,

– зазначив представник ініціативної групи інвесторів Володимир Ковальчук.

Дивіться звернення інвесторів "Укрбуду" до Зеленського