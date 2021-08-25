Обіцяв розстріляти з міномета: дніпрянин погрожував Верховній Раді

У Дніпрі затримали чоловіка, який 22 серпня погрожував підірвати Верховну Раду. ЗМІ повідомляють, що він обіцяв розстріляти парламент з міномета.

Зловмисник у той день випивав алкоголь і, ймовірно, вирішив похуліганити. Для цього він подзвонив на гарячу лінію "1551" (Контактний центр Києва).

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Обіцяв теракт на День Незалежності

Під час розмови з оператором "мінер" сказав, що має зброю та вибухівку. Також повідомив, що готує вибух під час проведення параду до Дня Незалежності України.

"Інформатор" пише, що чоловік обіцяв атакувати Верховну Раду з міномета. Дніпрянин, нібито, планував здійснити одразу кілька пострілів. Також він сказав, що перебуває на острові "Зміїний" у Києві. Слід зазначити, що в столиці немає такого острова.

Жодної вибухівки не знайшли

Коли правоохоронці встановили особу чоловіка, до нього одразу навідалися з обшуком. Проте в помешканні зловмисника не виявили жодної вибухівки.

Жителю Дніпра після затримання оголосили підозру за статтею про неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Максимальне покарання за нею – до 6 років в'язниці.

Попереднє "мінування"

Про замінування Верховної Ради вже повідомляли 28 квітня. Оскільки це був робочий день, там було багато депутатів та інших працівників.

Проте з будівлі нікого не евакуювали. Коли приїхали вибухотехніки та поліція, жодних вибухових речовин не знайшли.