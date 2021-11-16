16 листопада повідомили, що цього чоловіка затримали під час отримання хабаря. Він брав 18 тисяч гривень у місцевого бізнесмена.

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Платили за тимчасовий спокій

Підозрюваний працює керівником сектору однієї з районних адміністрацій. Він нібито неодноразово вимагав у підприємців гроші за "невтручання" в діяльність.



Службовці рахують вилучений хабар / Фото СБУ

Проте таку "пільгу" чиновник надавав на певний термін. Наразі намагаються встановити й інших причетних до злочинної схеми.



Робоче посвідчення спійманого держслужбовця / Фото СБУ

Як його можуть покарати

Правоохоронці оголосили затриманому підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди службовою особою, яке скоювали не один раз. Якщо вину чоловіка зможуть довести, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.



Правоохоронці та затриманий посадовець / Фото СБУ

Інший зухвалий хабарник

Третього листопада повідомили про затримання начальника дільниці одного з міських кладовищ Дніпра. Його підозрюють у вимаганні хабарів за поховання.

За одне місце на кладовищі потрібно було платити від 6 до 10 тисяч гривень. На думку слідчих, зловмисник зі спільниками отримали приблизно 100 тисяч гривень.