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      Облаштування кордону з Росією на Харківщині завершиться до кінця року за однієї умови

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      Облаштування державного кордону з Росією
      Облаштування державного кордону з Росією / Держприкордонслужба

      Роботи з інженерно-технічного облаштування кордону з РФ у Харківській області будуть закінчені в 2019 році при наявності фінансування будівництва.

      Зазначається, що частину Харківського прикордонного загону повністю облаштовано протитранспортним ровом та валом. Додатково встановлюється загороджувальний паркан, контрольно-слідова смуга та інші об'єкти Повністю облаштовано понад 65 відсотків загону.

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      Про це журналістам повідомив у понеділок перший заступник начальника Харківського прикордонного загону Держприкордонслужби Василь Панасюк. 

      Помічниця начальника Східного регіонального управління Держприкордонслужби Оксана Іванець, у Харківській області зазначила, що до кінця року у відділі прикордонної служби (ОПС) "Тополі" планується встановити 1,2 кілометра металевого паркану, в ОПС "Золочів" – 4 переходи для прокладання рокадної дороги на складних ділянках, в ОПС "Веселе" – 500 метрів рокадної дороги, 2 переходи для прокладання рокадної дороги на складних нестандартних напрямках.

      Вона також додала, що всі ділянки передбачається обладнати системами відеоспостереження та контролю. Іванець наголосила, що наразі етап робіт з підготовки прикордонного загону є завершальним та, при наявності фінансування, всі роботи вдасться завершити до кінця 2019 року.

      Нагадаємо, що наразі так звану "стіну", яку мають звести на кордоні України і Росії, облаштовують також на ділянці Луганської області.

      Що таке "Європейський вал" або "Стіна"?Проект облаштування українського держкордону з Росією. Ініційований Кабміном під керівництвом Арсенія Яценюка у 2014 році. Реалізувати проект розраховували до 2020 року. Він передбачає облаштування кордону інженерними спорудами і системами спостереження.

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      Теги: Новини України Новини Росії Держприкордонслужба Гроші
      Джерело: 24 Канал
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