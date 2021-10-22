24 канал розібрався, які обмеження запровадили у кожному з "червоних" регіонів, яка там ситуація та в яких ще областях можуть запровадити найвищий рівень небезпеки.

Важливо В Україні почали діяти нові правила міжобласних перевезень: головне з новин за 21 жовтня

В Україні 5 "червоних" областей, але це ще не кінець

Станом на 22 жовтня до переліку червоної зони карантину віднесли 5 регіонів. Мовиться про:

Дніпропетровську,

Донецьку,

Запорізьку,

Одеську,

Херсонську області.

У червоній зоні карантину заборонено

Перебування на територіях загального користування без захисних масок.

Робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос. А також робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.

Робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів, закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл.

Проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Зверніть увагу! Вказані обмеження не діятимуть у тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів вказаних закладів або ж заходів будуть повністю імунізовані та матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

Водночас обмеження не впливають на діяльність:

банків, АЗС, ветеринарних магазинів,

аптек та всіх продовольчих магазинів.

Але обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.



МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Які додаткові обмеження діють у "червоних" регіонах

Варто наголосити. що місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні.

Дніпропетровська область

Регіон потрапив до червоної зони карантину 18 жовтня через різке зростання кількості хворих на COVID-19. Місце влада вирішила, що весь громадський транспорт функціонуватиме у штатному режимі, але:

кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць, передбачених в техпаспорті;

і водій, і пасажири зобов'язані бути в масках.

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А у міжрегіональних автобусах, які виїжджають із Дніпра 21 жовтня почали перевіряти COVID-сертифікати. У кількох пасажирів їх не було, тому цих людей довелося висадити з транспорту. Зауважимо, що від людей, які пересуваються між областями, вимагають сертифікат вакцинації або свіжий ПЛР-тест.

Донецька область

Місцева влада Маріуполя вирішила запровадити чимало додаткових обмежень у місті через стрімке збільшення хворих на коронавірус. Серед них:

осінні канікули в закладах загальної середньої освіти почнуться з 18 жовтня, з 25 жовтня – дистанційне навчання;

тимчасове зупинення роботи закладів позашкільної освіти;

тимчасове зупинення навчання в клубних установах творчих колективів та клубних формувань;

заповнення 100% сидячих та 50% стоячих місць у транспорті;

заборона працювати без вакцинації 80% працівників (обов'язкове підтвердження отримання мінімум однієї дози вакцини проти COVID-19) для установ, пов'язаних з прийомом відвідувачів, непродовольчих, продовольчих ринків і магазинів, торгово-розважальних центрів, громадського транспорту;

заборона на роботу з 00:00 до 7:00 нічних клубів, ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень та інших закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос).



Послаблення карантину для вакцинованих / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Запорізька область

Мерія Запоріжжя доручила Управлінню з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради опрацювати:

питання проведення вакцинації водіїв міського пасажирського транспорту проти захворювання коронавірусів;

організації перевезень і належного дотримання протиепідемічних вимог на транспорті;

забезпечення виділення додаткових транспортних засобів з метою зменшення скупчення людей в громадському транспорті в години пікового навантаження.

При цьому, виконавчому комітету міської ради рекомендували розглянути питання про обмеження часу перевезення пасажирів міським транспортом для пільгової категорії населення, а саме з 06:00 до 10:00 і з 15:00 до 19:00.

Цікаво! У Запоріжжі на ринках стартувала вакцинація працівників та охочих відвідувачів. Щеплюють людей у відведеній для цього кімнаті.

Одеська область

Проаналізувавши ситуацію, влада вирішила заборонити:

проводити будь-які масові заходи (в школах теж), крім офіційних спортивних заходів;

планові госпіталізації (крім вагітних та хворих на онкологію);

перебувати без масок в громадських місцях, зокрема й у підземних переходах, на території лікарень, в школах, на зупинках транспорту, якщо немає можливості дотримуватися дистанції в один метр.

Також бізнесу рекомендували зрушити початок робочого дня на 9:00 – 10: 00. А для прийому громадян похилого віку підприємців попросили виділити спеціальний проміжок часу з 10:00 до 12:00.

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Які області можу незабаром стати "червоними"

Наразі у жовтій зоні карантину перебуває 5 областей. Однак 23 жовтня одна область точно перейде в червону зону. Така ж доля загрожує ще 3 регіонам.

За даними МОЗ, показник завантаженості ліжок перевищує три дні в таких областях:

Івано-Франківській

Миколаївській

Хмельницькій

Рівень госпіталізації пацієнтів з коронавірусом перевищена майже у всіх областях.

Київ теж перейде у червону зону карантину

22 жовтня столична комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування Києва в умовах "червоної" зони. Це раніше анонсував мер столиці Віталій Кличко.

Окрім заборон червоної зони, відвідування дітьми освітніх закладів припиниться з 23 жовтня по 8 листопада. Наразі відомо, що канікули для школярів триватимуть з 23 по 31 жовтня. Згодом їх або продовжать, або переведуть дітей на дистанційне навчання.

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Що стосується дитсадків, то вони працюватимуть у звичному режимі, однак лише за умови 100% вакцинації всіх співробітників. Крім того, ця вимога поширюється і на інші навчальні заклади.

Зі свого боку, заступник голови КМДА Микола Поворозник не відкинув імовірності того, що громадський транспорт у червоній зоні перевозитиме лише пасажирів із сертифікатами про вакцинацію або свіжими ПЛР-тестами.