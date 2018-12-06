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      Облгази Фірташа штучно створюють українцям віртуальні борги за газ, – "Нафтогаз"

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      Нечесні платіжки
      Нечесні платіжки / Фото з відкритих джерел

      У листопаді 2018 року більшість побутових споживачів України отримали від своїх постачальників газу платіжки з донарахуваннями за жовтень та попередженням про донарахування за три попередніх роки зі значними сумами. Аргументація такого вчинку – "приведення обсягу газу до еталонних умов вимірювання", начебто, на вимогу "Нафтогазу".

      Про це повідомила прес-служба НАК.

      Читайте також: Чому газ в Україні не блакитного кольору: у "Нафтогазі" дали пояснення

      До НАК "Нафтогаз України" надходили повідомлення з кількох регіонів країни про дезінформацію з боку облгазів та газзбутів групи Дмитра Фірташа. Мовляв, свої рішення щодо надсилання споживачам завищених платіжок із перерахованою заборгованістю вони списують на рішення "Нафтогазу".

      Це може вказувати на реалізацію скоординованого плану, метою якого є створення штучних незручностей для споживачів, дискредитація реформи українського ринку газу та захист незаконної монополії газзбутів,
      – йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

      "Нафтогаз" запевняє, що жодним чином не причетний до рішення газзбутів вимагати зі споживачів додаткові суми та засуджує такі дії.


      Зразок скарги, яку пропонує "Нафтогаз" писати у першу чергу

      До того ж, пропонує споживачам алгоритм дій, як уникнути створення несправжнього боргу – починаючи з написання скарги. 

      Донарахування ведуть до подвійної оплати вже спожитого газу, створюють віртуальні борги, які в майбутньому перешкоджатимуть переходу споживачів до інших постачальників газу,
      – пояснюється у повідомленні.

      Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕП вже відреагувала на порушення та постановою від 23 листопада заборонила такі донарахування.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що з 1 листопада 2018 року українці сплачують за газ більше. Відповідне рішення уряд ухвалив ще в середині жовтня. Тепер доводиться платити 8,5 гривень за кубометр замість 7 гривень, як було раніше.

      Теги: Новини України Тарифи на газ Тарифи комунальні послуги Нафтогаз Гроші
      Джерело: 24 Канал
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