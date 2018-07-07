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Обличчя стане вашим паспортом: нову систему перевірки пасажирів запустили в Австралії

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В аеропорту Сіднея тестують систему розпізнавання облич
В аеропорту Сіднея тестують систему розпізнавання облич / Getty images

В аеропорту австралійського Сіднея авіакомпанія Qantas почала тестувати автоматизовану систему ідентифікації пасажирів, у якій замість паспортного контролю використовують систему розпізнавання облич.

Про плани запустити таку систему перевірки міністерство імміграції та охорони кордонів Австралії повідомляло ще у січні 2017-го.

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За словами розробників, це набагато спрощує процедуру перевірки документів "Seamless Traveller", яка почалася у 2015 році.

Як інформує CNBC, тепер на обраних рейсах авіакомпанія Qantas почала тестувати технологію сканування облич пасажирів замість звичного паспортного контролю.

Така система має на меті допомогти автоматизувати реєстрацію, посадку, доступ в комфортабельні зони очікування та здачу багажу.

Спеціалісти наполягають, що безконтактні системи ідентифікації допоможуть відмовитись від традиційної перевірки паспортів і суттєво знизять час на проходження контролю в аеропортах.

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Теги: авіація Техно Австралія
Джерело: 24 Канал
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