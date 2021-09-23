У Харкові облили фарбою білборди та сітілайти з депутатом від ОПЗЖ
Джерело:телеграм "Фрайкор"
У Харкові невідомі залили фарбою білборди одіозного депутата ОПЗЖ Володимира Скоробагача. Окрім цього, обписали сітілайти, де розмістили політичну рекламу чоловіка.
Про це повідомили в місцевому націоналістичному телеграм-каналі 22 вересня. Також там оприлюднили багато фото зіпсованої реклами.
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Скільки білбордів і сітілайтів зіпсували
Повідомлять, що це зробили "невідомі патріоти". На 4 білбордах вони залишили червоні плями фарби. Ймовірно, зловмисники намагалися поцілити в обличчя політика, проте це вдавалося не завжди.
А ось сітілайти розмалювали балончиками з фарбою. На них слово "злодій". Проте, слід зазначити, "невідомі патріоти" це зробили російською мовою. Загалом так зіпсували 3 сітілайти.
Зіпсовані білборди та сітілайти Скоробагача / Фото телеграму "Фрайкор"
Хто такий Скоробагач
Чоловік є колишнім замісником голови Харківської облради. Також він був лідером фракції "Відродження", що балотувалася на місцевих виборах до облради Харкова 2020 року.
Якраз тоді політик відзначився "гречкосійством". Він під час карантину ходив по багатодітних сім'ях і вручав їм подарунки.
Також "Харківський антикорупційний центр" повідомляв, що Скоробагач отримав у подарунок від своєї 19-річної доньки приміщення вартістю 1,5 мільйона гривень. Про це свідчили зміни в декларації, яку чиновник оприлюднив 26 грудня 2016 року.
Раніше "тероризували" кафе його доньки
- Останнім часом було кілька нападів на майно доньки політика Марії Скоробагач, яка також є депутатом від ОПЗЖ. Зокрема, вночі 27 травня намагались підпалити її кафе Foodies Talks. Невідомі облили двері зачиненого закладу легкозаймистою речовиною. Проте полум'я швидко загасили.
- 5 серпня ж повідомили, що невідомі взагалі увірвалися в кафе доньки Скоробагача. Ці люди писали на стінах "злодій", а також "офшор Скоробагача". Згодом зловмисники заявили баристі закладу, що через це кафе відмивають гроші. Мовилося про кошти, які нібито зароблені незаконним шляхом.
- Уже 16 серпня повідомили, що це самий заклад облили червоною фарбою. Нею покрили вхід у заклад і лавочку навпроти. Там також написали на асфальті "Вова вор".