Ймовірно, мовиться про її батька Володимира Скоробагача. Він вже багато років є чиновником Харківської облради.

Теж цей заклад У Харкові підпалили кафе депутатки від ОПЗЖ: фото



Двері закладу, який облили в центрі Харкова / Фото твітера "Ху***й Харьков"

Зіпсували не лише двері

Окрім стіни та дверей закладу, облили й частину асфальту. Окрім цього на фото видно, що в червоній фарбі й лавочка, яка стоїть навпроти дверей.

Невідомі скоїли акт вандалізму із закладом Foodies Talks. Він розташований на вулиці Маршала Бажанова, 14. Це неподалік від станції метро "Архітектора Бекетова".



Лавочка облита червоною фарбою / Фото твітера "Ху***й Харьков"

Раніше вже було схоже

Вночі 27 травня двері цього ж кафе підпалили. Проте сильної пожежі не було, оскільки швидко приїхали співробітники служби охорони та все погасили. Про це повідомила депутатка у своєму фейсбуці. Проте згодом цей допис зник із її сторінки.

А 5 серпня кілька невідомих у масках увірвалися до цього ж закладу та почали розмальовувати стіни фарбою з балончика. На стінах написали "Злодій", а також "офшор Скоробагача".

Ці люди сказали, що вони є активістами. А свої дії пояснили тим, що Володимир Скоробагач нібито відмиває через цей заклад гроші.



Напис, який залишили під дверима / Фото твітера "Ху***й Харьков"