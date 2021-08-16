Напали на кафе депутатки ОПЗЖ із Харкова: залишили послання її батьку – фото з місця

У Харкові невідомі облили червоною фарбою кафе депутатки міськради від ОПЗЖ Марії Скоробогач. Окрім цього, на асфальті залишили написи "Вова вор".

Ймовірно, мовиться про її батька Володимира Скоробагача. Він вже багато років є чиновником Харківської облради.

Теж цей заклад У Харкові підпалили кафе депутатки від ОПЗЖ: фото



Двері закладу, який облили в центрі Харкова / Фото твітера "Ху***й Харьков"

Зіпсували не лише двері

Окрім стіни та дверей закладу, облили й частину асфальту. Окрім цього на фото видно, що в червоній фарбі й лавочка, яка стоїть навпроти дверей.

Невідомі скоїли акт вандалізму із закладом Foodies Talks. Він розташований на вулиці Маршала Бажанова, 14. Це неподалік від станції метро "Архітектора Бекетова".



Лавочка облита червоною фарбою / Фото твітера "Ху***й Харьков"

Раніше вже було схоже

Вночі 27 травня двері цього ж кафе підпалили. Проте сильної пожежі не було, оскільки швидко приїхали співробітники служби охорони та все погасили. Про це повідомила депутатка у своєму фейсбуці. Проте згодом цей допис зник із її сторінки.

А 5 серпня кілька невідомих у масках увірвалися до цього ж закладу та почали розмальовувати стіни фарбою з балончика. На стінах написали "Злодій", а також "офшор Скоробагача".

Ці люди сказали, що вони є активістами. А свої дії пояснили тим, що Володимир Скоробагач нібито відмиває через цей заклад гроші.



Напис, який залишили під дверима / Фото твітера "Ху***й Харьков"