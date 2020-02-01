Облили олією та засипали пір'ям: у Вінниці невідомі зірвали тренінг для журналістів щодо ЛГБТ

У Вінниці молодики в масках зірвали тренінг для журналістів. Йшлося про толерантне висвітлення тем про ЛГБТ.

Під час заходу троє невідомих увірвалися у конференц-зал, повідомляє Нацполіція.

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Вони обливали все олією та обкидали пір'ям. Молодики почали погрожувати організаторам, мовляв, таким заходам у Вінниці не місце, а толерантне висвітлення таких тем ставлять під загрозу інститут сім'ї.

На цей випадок уже відреагувала поліція. Вони відкрили кримінальні провадження за статтею хуліганство та перешкоджання журналістській діяльності.

Зловмисникам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Молодики почали обливати все олією та обкидали пір'ям

Відео інциденту у Вінниці: невідомі зірвали тренінг для журналістів