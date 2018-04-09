Обливаний понеділок: як святкують українці

Обливаний понеділок українці відзначають одразу на наступний день після Великодньої неділі (Пасхи) – у 2018 році Обливаний понеділок припадає на 9 квітня. З назви уже зрозуміло, що у цей день прийнято обливати одне одного водою.

Ми розповімо про особливості святкування Обливаного понеділка в Україні. Традиція обливатися водою на Великдень прийшла до наших днів ще з давніх язичницьких часів. Тоді наші предки відзначали прихід Весни та відродження природи.

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Древні слов’яни вважали, що у цей день вода та вогонь наділялися чудодійними властивостями. Зокрема, вода проганяє погану енергію та злі сили. Тому обливання символізувало очищення людини від усього лихого.

Також наші предки вірили, що коли хлопець та дівчина будуть добряче облиті водою на Великодній понеділок, значить буде рясно облита і земля, а це означає хороший урожай.



Обливаний понеділок у Львові

За стародавніми повір’ями, у цей день облита водою на свято дівчина точно вийде заміж за коханого хлопця.

Найяскравіші заходи на Обливаний понеділок проходять у великих містах України. Зокрема, у Львові вже традиційно облаштовують спеціальне водяне містечко на Площі Ринок.

Люди обливаються "стінка на стінку". Для зручності біля міської ратуші є зони, де можна набрати воду, а також так звана "суха зона". Там учасники дійства можуть переодягтися і підсушитися.

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Так масово і весело святкують Обливаний понеділок на Площі Ринок у Львові

Важливо лише пам’ятати, щоб гарна традиція не стала проявом хуліганства.

Бажаємо вам веселого Обливаного понеділка!