11:59
9 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
18°C 4°C
  • вівторок
    18°C 5°C
  • середа
    20°C 6°C
  • четвер
    13°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Попівський блатняк. Камікадзе
Вєсті Кремля
18:57, 7 квітня
Вєсті. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкін шукає нових Шевченка та Франка
Вєсті.UA
18:31, 7 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Гуртки та секції: як виглядало дитяче дозвілля
Згадати все
23:34, 5 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Обливаний понеділок: як святкують українці

5203 Читать новость на русском
Обливаний понеділок 2018
Обливаний понеділок 2018 / 24 Канал

Обливаний понеділок українці відзначають одразу на наступний день після Великодньої неділі (Пасхи) – у 2018 році Обливаний понеділок припадає на 9 квітня. З назви уже зрозуміло, що у цей день прийнято обливати одне одного водою.

Ми розповімо про особливості святкування Обливаного понеділка в Україні. Традиція обливатися водою на Великдень прийшла до наших днів ще з давніх язичницьких часів. Тоді наші предки відзначали прихід Весни та відродження природи.

Читайте також: Навколо традицій: як святкують Пасху в різних регіонах України

Древні слов’яни вважали, що у цей день вода та вогонь наділялися чудодійними властивостями. Зокрема, вода проганяє погану енергію та злі сили. Тому обливання символізувало очищення людини від усього лихого.

Також наші предки вірили, що коли хлопець та дівчина будуть добряче облиті водою на Великодній понеділок, значить буде рясно облита і земля, а це означає хороший урожай.

Обливаний понеділок у Львові: фото
Обливаний понеділок у Львові

За стародавніми повір’ями, у цей день облита водою на свято дівчина точно вийде заміж за коханого хлопця.

Найяскравіші заходи на Обливаний понеділок проходять у великих містах України. Зокрема, у Львові вже традиційно облаштовують спеціальне водяне містечко на Площі Ринок.

Люди обливаються "стінка на стінку". Для зручності біля міської ратуші є зони, де можна набрати воду, а також так звана "суха зона". Там учасники дійства можуть переодягтися і підсушитися.

Читайте також: Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень

Обливаний понеділок у Львові
Так масово і весело святкують Обливаний понеділок на Площі Ринок у Львові

Важливо лише пам’ятати, щоб гарна традиція не стала проявом хуліганства.

Бажаємо вам веселого Обливаного понеділка!

Теги: Новини України LifeStyle Великдень Новини культури паска
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
З якого регіону писанка: Великодній тест
сьогодні, 11:00 З якого регіону писанка: Великодній тест
1444
Головні новини 8 квітня: страшна трагедія в окупованому Криму, смертельна хімічна атака в Сирії
сьогодні, 10:02 Головні новини 8 квітня: страшна трагедія в окупованому Криму, смертельна хімічна атака в Сирії
4739
Обливаний понеділок: як святкують українці
сьогодні, 08:00 Обливаний понеділок: як святкують українці
5201
Как в Луганске воспитывают
сьогодні, 07:00 Как в Луганске воспитывают "патриотизм"
Ольга Черненко 2104
Топ-5 блогів тижня: новий формат окупації Донбасу, сімейні лікарі та біометричні паспорти
8 квітня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: новий формат окупації Донбасу, сімейні лікарі та біометричні паспорти
Блог Медіа 896
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук