Обман Xiaomi викрили: що насправді розміщено під кришкою в Mi 8 Explorer Edition

Хоч перша серія флагманського смартфону Xiaomi Mi 8 Explorer Edition розійшлася всього за хвилину, та користувачі відчули себе обманутими. Справа в тому, що начебто прозора кришка лише імітує внутрішні елементи флагмана, а насправді наповнення інше.

Видання gagadget.com показало, що насправді розміщено всередині Mi 8 Explorer Edition.

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Так, плата, що можна побачити на кришці, лише декоративна. Під нею немає жодних мікросхем, а основні компоненти захищені металевими екранами.

Що під кришкою у Mi 8 Explorer Edition

При цьому шлейфи фронтальної камери і 3D-сканера осіб розміщені з іншого боку. Компоненти на нижній панелі теж зроблені лише для вигляду.

Скляний кеорпус Mi 8 Explorer Edition виявився обманкою

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