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Обмеження імпорту сірчаної кислоти в Україну – це афера, небезпечна для економіки країни

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Олександр Каленков
Олександр Каленков / ukrmetprom.org

За словами Каленкова, перші наслідки обмеження імпорту в країну сірчаної кислоти – зменшення валюти, яка надходить у бюджет країни, падіння курсу гривні.

Україна не досягне зростання ВВП в 5-7%, до якого за заявою прем'єр-міністра потрібно прагнути якщо в країну штучним способом заборонять імпорт сировини – сірчаної кислоти, яка використовується в металургійному виробництві. Про це повідомив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Каленкова, гірничо-металургійний комплекс країни знаходиться під жорстким тиском протекціоністських розслідувань з боку США і ЄС, веде конкурентну боротьбу за право залишитися на світовому ринку, але при цьому стикається з несправедливою ситуацію, коли українська сторона ставить під загрозу існування галузі.

"Я можу ще раз підтвердити те, що говорив прем'єр-міністр, заявляючи, що нам потрібне зростання мінімум 5%-7%, ми зараз маємо 2%. Мати зростання 5%-7% ВВП – це потрібно мати зростання промисловості порядку більше 10%. Гірничо-металургійний комплекс дає третину цього зростання. Зараз ми перебуваємо під великим тиском. Всередині України нас обмежує логістика, на зовнішніх ринках йде ціла хвиля протекціоністських розслідувань. Сполучені Штати Америки, тепер Євросоюз, Туреччина, країни Перської затоки. Ми конкуруємо в дуже жорсткій боротьбі. Для нас дуже важливий будь-який фактор, який може вплинути на наші продажі", – заявив глава об'єднання підприємств.

За словами Каленкова, перші наслідки обмеження імпорту в країну сірчаної кислоти – зменшення валюти, яка надходить у бюджет країни, падіння курсу гривні.

Нагадаємо, підприємства, "Сумихімпром" і "Східний ГЗК", які знаходяться в підпорядкуванні Мінекономрозвитку і торгівлі ініціювали розслідування щодо сірчаної кислоти, результатом якого може стати введення мит на її ввезення в Україну. За словами промисловців, такі дії ведуть до монополізації ринку цими двома підприємствами.

Теги: Міністерство економічного розвитку і торгівлі металургія ВВП імпорт
Джерело: 24 Канал
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