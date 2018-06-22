Обмеження імпорту сірчаної кислоти з Європи вдарить по іміджу України, – промисловці

За словами Каленкова, введення обмежувальних заходів в бік ЄС спричинить за собою відповідні заходи, зіпсує імідж України на міжнародній арені.

Представництво Євросоюзу висловлювало стурбованість у зв'язку з введенням мит на імпорт сірчаної кислоти в Україну і надію на те, що питання буде розглянуто в рамках міжнародних зобов'язань України і СОТ, і погоджений з Євросоюзом, про це заявив глава об'єднання підприємств "Укрметаллургром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Каленкова, введення обмежувальних заходів в бік ЄС спричинить за собою відповідні заходи, зіпсує імідж України на міжнародній арені.

Вже зараз ми бачимо, що якщо будь-які обмеження будуть введені – вони настільки необґрунтовані, що це викличе процес СОТ, також, як було по легковим автомобілям кілька років тому. Тоді Україна змушена буде зняти це рішення, але імідж вже буде зіпсований і негативний результат для економіки буде отримано,

– заявив Каленков.

При цьому шкода економіці, за словами Каленкова, буде значною, у зв'язку з тим, що близько третини всього українського експорту-це продукція гірничо-металургійного комплексу, який постраждає через обмеження імпорту сірчаної кислоти.

"Це нас турбує ще й з тієї точки зору, що ми один з важливих головних експортерів в Україні, де близько 28% всього українського експорту – це ГМК. Але крім усього іншого, 85%, наприклад, металургійної продукції, що йде на експорт. Якщо ми будемо приймати такі рішення необґрунтовані, від Європейського Союзу, країн СОТ ми можемо отримати відповідні заходи, які ще більше негативно вплине на економіку України. І тому інакше, як афера це не можна називати", повідомив Каленков.

Як повідомлялося раніше, підприємства "Сумихімпром" і "Східний ГЗК", ініціювали розслідування щодо імпорту сірчаної кислоти, результатом якого може стати монополізація ними ринку, введення мит на ввезення сировини в Україну, а також крах металургійної галузі України.