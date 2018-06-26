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Обмеження імпорту сировини в Україну – спроба через уряд вирішити проблеми своєї неефективності

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Володимир Гусак
Володимир Гусак / opposition.org.ua

За словами депутата, обмеження імпорту призведе до дефіциту сірчаної кислоти на внутрішньому ринку.

Введення квот на імпорт сірчаної кислоти, яка використовується в українській промисловості – це спроба недобросовісної конкуренції з боку українських виробників цього виду сировини. Про це заявив член транспортного комітету парламенту Володимир Гусак в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами депутата, з 2014 року, після окупації Криму, Україна залишилася без найбільшого виробника сірчаної кислоти – заводу "Титан", при цьому брак сировини підприємства, що використовують кислоту для виробництва (металургійні, коксо-хімічні) компенсували за рахунок імпорту. У ситуації, коли два українських виробники "Східний ГЗК" і "Сумихімпром" ініціювали розслідування, результатом якого може стати обмеження імпорту, постраждати може українська економіка.

"Я можу пояснити спроби цих двох підприємств, "Східного ГЗК" і "Сумихімпром" обмежити конкуренцію, і спробувати через уряд вирішити проблеми якоїсь власної неефективності. Але це може мати дуже шкідливі наслідки для економіки України в цілому. Справа в тому, що загальна потреба в сірчаній кислоті в Україні становить близько 100-110 тисяч тонн у рік, а ці два підприємства можуть виробляти лише 30-40 тисяч тонн", – заявив Гусак.

За словами депутата, обмеження імпорту призведе до дефіциту сірчаної кислоти на внутрішньому ринку, що, в свою чергу, призведе до скорочення металургійних виробництв в Україні.

Як повідомлялося раніше, близько третини експорту України становить продукція гірничо-металургійного комплексу.

Теги: імпорт металургія Експорт
Джерело: 24 Канал
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