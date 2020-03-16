Обмеження у міському транспорті через карантин: Зеленський розповів, як людям їхати на роботу

Від 17 березня в українських містах вводять суворі заходи щодо руху транспорту в рамках карантину. Карантин діє, аби не допустити спалаху коронавірусу Covid-19 у державі. Так, у людей можуть виникнути труднощі із поїздкою на роботу, адже заходи передбачають скорочення кількості пасажирів у маршрутках, тролейбусах та автобусах.

Водночас, метро взагалі закриють. Наразі питання безпеки громадян у пріоритеті, на другому місці – робота. Так вважає президент Володимир Зеленський. Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

Важливо: У Києві, Харкові та Дніпрі закривають метро

Я хотів би, щоб всі українці були вдома, це – найкращий варіант боротьби з коронавірусом. Якщо все ж треба кудись їхати, то ми запропонували такий варіант: у маршрутці можна їхати максимум 10 людям, у тролейбусах – по 20 людей, у вагоні трамваю – теж. Більше варіантів, як добиратися до роботи – нема. Хіба пішки,

– сказав глава держави.

На зауваження журналіста про ймовірний транспортний колапс Зеленський зауважив, що для нього головною є безпека та здоров’я українців.

"У мене була нарада з великим бізнесом, окремо деякі підприємці виділять маршрутки та автобуси, щоб їх працівники могли доїхати до роботи. При цьому я розумію, що люди чекають відповіді на питання "Як я доїду на роботу?" При всій повазі у нас одна відповідь зараз – а як нам, як державі, зробити так, щоб найменше людей захворіло? Ми вирішуємо пріоритетні питання, потім – робота", – додав він.

Які карантинні заходи діють в Україні зараз:

В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.

Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.

Міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи: закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок

Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.

З 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення. Також упродовж 17 березня закриють метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.



Пропозиції Зеленського щодо заборон на період карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу