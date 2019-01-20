"Обмежує конституційні права дітей": Гриневич звернулася до Кличка через оплату в садочках

Міністр освіти Лілія Гриневич звернулася до міського голови столиці Віталія Кличка із проханням переглянути рішення Київської міської ради про платне навчання для дітей без столичної реєстрації в комунальних садочках міста.

Так, Гриневич написала Кличку листа, текст якого розміщений на офіційнму сайті МОН.

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Вона зазначає, що таке рішення обмежує конституційні права дітей на безоплатну дошкільну освіту.

Гриневич додає, що визначена Конституцією безоплатність освіти означає можливість отримати її в державних та комунальних закладах (зокрема садочках) без будь-якої плати.

Очільниця МОН просить міського голову столиці переглянути рішення та поінформувати міністерство про результати.

Відомо, що рішення про платне навчання в комунальних садочках для іногородніх дітей набуло чинності 1 січня 2019 року.

У міністерстві також додали, що після встановлення плати за навчання у школах Тернополя для іногородніх дітей Тернопільський окружний адміністративний суд визнав такі дії незаконними.

Це засвідчує потенційну можливість оскарження в судовому порядку також і рішення Київської міської ради,

– мовиться у повідомленні МОН.

Нагадаємо, нещодавно Державна аудиторська служба України оприлюднила інформацію про те, що в українських університетах плату за навчання на популярних спеціальностях необгрунтовано завищують. Окрім цього, на ціну також впливає вартість комунальних послуг.