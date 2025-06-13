Важливо, щоб вони отримали покарання, – Офіс генпрокурора назвав, кого Україна не обмінює

Росіян, які скоїли тяжкі злочини в Україні, не обмінюють. Рішення про їхнє повернення до Росії залежатиме від кількості українських полонених, яких готові віддати окупанти.

Якщо таких полонених обміняють, в них не буде страху перед відповідальністю. Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора України Юрій Бєлоусов "Слідству.Інфо", передає 24 Канал.

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Принципова позиція України щодо обміну

Юрій Бєлоусов розповів, що правоохоронці не віддають на обмін російських військових, які скоїли тяжкі злочини, зокрема вбивства і зґвалтування цивільних. Наразі встановлено 18 таких російських солдатів.

За словами Бєлоусова, це принципова позиція, адже злочинці повинні понести покарання.

Тут важливо запитати рідних вбитих, чи готові вони до того, щоб обміняли вбивцю на інших наших полонених,

– додав він.

Також чиновник зазначив, що питання обміну таких злочинців залежатиме від того, скількох українських полонених буде запропоновано в обмін.

До слова, 12 червня відбувся другий етап повернення важкопоранених та важкохворих військових з російського полону. Усі вони потребують медичного лікування. Серед звільнених є захисники Маріуполя, які провели в полоні понад три роки. Деяких із цих воїнів раніше вважали зниклими безвісти. Президент України Володимир Зеленський додав, що робота з визволення усіх полонених триває.