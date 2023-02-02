Україна провела один з найбільших обмінів тілами: скільки полеглих Героїв вдалося повернути
Україна продовжує повертати додому тіла загиблих Героїв. Вони віддали життя за свободу нашої країни.
Так, Україна провела один з найбільших обмінів тілами. До речі, наприкінці грудня 2022 року додому повернули тіла понад 40 полеглих захисників.
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Скільки полеглих Героїв вдалося повернути
Як стало відомо, Україні вдалось повернути близько 150 полеглих захисників. Прийомом тіл зараз займаються патронатна служба, організація "На щиті" та київське обласне бюро судово-медичної експертизи.
Тих, кого можна ідентифікувати за жетонами, татуюваннями та іншими збереженими ознаками. Всі тіла будуть розміщені у київських моргах для подальшої ідентифікації,
– зазначили у патронатній службі.
Україна повернула тіла загиблих захисників: дивіться відео
Повернення полеглих захисників України: що відомо
- 12 січня Україні вдалося повернути тіла 54 захисників з Оленівки. Наразі триває ДНК-експертиза, щоб встановити особи загиблих героїв.
- У листопаді в Україні відбулася передача тіл військовослужбовців, які загинули на війні. Державі вдалося повернути тіла ще 33 загиблих воїнів.
- У травні 2022 року вдалось повернути тіла 827 захисників, які віддали своє життя за незалежність України.