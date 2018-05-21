Обмін керівника "РИА Новости Украина" на заручника Сенцова у РФ: МЗС наголошує, що "все можливо"

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца розповіла, що розглядаються всі можливі варіанти для визволення із російської в'язниці українського режисера та громадського активіста Олега Сенцова.

Про це повідомляє Беца під час прес-конференції щодо голодування, оголошеного Олегом Сенцовим.

Читайте також: Російська влада не пускає українських консулів до Сенцова через його "громадянство РФ", – МЗС

На запитання журналіста про те, чи є можливим сценарій обміну Сенцова на арештованого за підозрою у держраді керівника інформаційного ресурсу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, речниця МЗС відповіла, що "все можливо".

Все можливо. Я не можу розкривати всіх деталей, бо якби ми оголошували все наперед, то, повірте, і Ахтем Чийгоз, і Ільмі Умеров, мабуть, ще не були би звільнені. Можу сказати одне, що переговорний процес не зупиняється,

– наголосила Беца.

Вона додала, що Росія блокує усі звернення України про доступ до Сенцова. За останній рік було понад 20 таких звернень.

"Ми щодня тиснемо на РФ шляхом направлення цих нот, звернень. Також ми порушуємо це питання на всіх міжнародних майданчиках – ООН, ОБСЄ", – заявила Беца.

Нагадаємо, 14 травня незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.