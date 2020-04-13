Обмін полоненими відбудеться цього тижня: серед бранців, можливо, є хворі на COVID-19

Новий етап обміну полоненими за принципом "всіх на всіх" відбудеться до Великодня. Усі бранці окупантів, що повернуться додому, пройдуть обов'язкову двотижневу обсервацію.

Дехто з українських полонених, яких утримують у російських в'язницях, мають симптоми коронавірусу. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі одного з телеканалів.

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Зокрема, мовиться про можливе інфікування COVID-19 у московській в'язниці "Лефортово". Наразі, зазначила Денісова, цю інформацію перевіряють, звернення направили до Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової.

Раніше міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Олексій Резніков повідомив, що російська сторона ще не надала остаточного списку для обміну полоненими.

Що відомо про новий обмін полоненими