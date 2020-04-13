Обмін полоненими відбудеться цього тижня: серед бранців, можливо, є хворі на COVID-19
Новий етап обміну полоненими за принципом "всіх на всіх" відбудеться до Великодня. Усі бранці окупантів, що повернуться додому, пройдуть обов'язкову двотижневу обсервацію.
Дехто з українських полонених, яких утримують у російських в'язницях, мають симптоми коронавірусу. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі одного з телеканалів.
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Зокрема, мовиться про можливе інфікування COVID-19 у московській в'язниці "Лефортово". Наразі, зазначила Денісова, цю інформацію перевіряють, звернення направили до Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової.
Раніше міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Олексій Резніков повідомив, що російська сторона ще не надала остаточного списку для обміну полоненими.
Що відомо про новий обмін полоненими
- Про новий обмін полоненими домовилися під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія вирішили, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом "усіх на всіх".
- Наприкінці 2019 року відбувся один великий обмін полоненими з російськими бойовиками, додому повернулися 76 українців.
- 8 квітня Тристороння контрактна група провела відеоконференцію, під час якої сторони досягнули принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня, тобто 19 квітня.
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