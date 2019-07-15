Обмін Вишинського на полонених моряків: Україна не може передати журналіста Росії

Юридично здійснити такий обмін – нереально, оскільки звинувачений у держзраді Кирило Вишинський є громадянином України. Попри це, найімовірніше, саме він найбільше цікавить російську сторону в питанні обміну полоненими.

Так, журналіст Вишинський зможе виїхати з України лише після відбуття покарання. Про це розповів генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу, передає "Громадське". Навіть якщо суд відправить головреда "РИА Новости" під домашній арешт, це ніяк не вплине на можливість обміняти його.

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Треба мати на увазі, що Вишинський формально є громадянином України, тому передача його Росії неможлива. Принаймні до того часу, поки суд не винесе рішення у його справі,

– зауважив Луценко.

Водночас, генпрокурор пригадав, що Україна не один раз обмінювала тих, кого вже засудив український суд.

"У нас є добра серйозна практика, коли ми обмінювали сотні злочинців на наших військовослужбовців та цивільних осіб, захоплених терористами. Ще раз наголошую – тільки тих кого вже засудили", – уточнив він.

Мова про те, що Вишинського можуть обміняти на військовополонених моряків, зайшла тоді, коли російська омбудсвумен Москалькова вкотре приїхала до Києва, аби "підтримати" його в суді. Окрім того, про таку можливість навіть оговорив сам очільник Кремля. Під арештом керівник "РИА-Новости Украина" перебуває вже понад рік – його звинувачують у держзраді.

Хто такий Кирило Вишинський?Це – колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".



СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді. Так, за даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією.



За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".



Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Вишинський перебуває вже понад 10 місяців.

Як українські моряки потрапили в російський полон?

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25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Полонені українські моряки: список/ інфографіка 24 каналу



Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.



25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась. 25 червня сплив термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.