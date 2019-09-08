21:00
8 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВИБОРИ В МОСКВІ ЛИТВА – УКРАЇНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, 7 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, 7 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВИБОРИ В МОСКВІ ЛИТВА – УКРАЇНА

      Обміняли, а не відпустили: що це означає та чи варто шукати зраду у звільненні полонених

      747 Читать новость на русском

      Поки одні радіють, що українські політв’язні та моряки нарешті повернулися додому, інші розмірковують про ціну такого історичного обміну. Адже Кремль помилував лише ув'язнених за громадянську позицію, хто не брав участі в бойових діях, а з 24 військових моряків звинувачення так і не зняв.

      Що звільнення полонених означає для України

      Моряків не помилували. Кремль помилував лише 11 українських політв'язнів, а от моряків там усе ще вважають злочинцями. Їм лише змінили запобіжний захід, а надуманих звинувачень у порушенні територіальних вод так і не зняли.

      Зворушливі фото із зустрічі українських полонених з рідними та близькими – дивіться тут

      "Їм змінено запобіжний захід із утримання під вартою, що дозволяє перетинати кордон, на особисту поруку. Це клопотання омбудсменка Людмила Денісова подавала ще в липні", – розповідає адвокат українських моряків Микола Полозов.

      Тобто формально Кремль хоче їх судити і далі, але вже заочно. Україна ж за міжнародним правом вважає моряків військовополоненими, а отже, брати участь в російському судилищі не повинна. Та все тепер залежить від юридичного трактування обміну.

      Моряки
      РФ повернула 24 українських військовополонених моряків / Інфографіка 24 каналу

      Так, дипломат Роман Безсмертний вважає, що цей обмін виглядає як процедура екстрадиції на етапі слідства, начебто Україна вийшла з виконання рішень морського трибуналу.

      Україна й надалі лишається позивачем проти Росії

      З іншого боку, обміни полоненими ніде в світі законодавчо не регулюються. Тому повернення моряків не суперечить позиції України щодо Криму. Крім того, Росія досі утримує три кораблі, які нахабно захопила у Керченській протоці. А членів екіпажу не відпустила, як мала, а обміняла. Отже, рішення Трибуналу не виконала.

      Тож і пояснювати суддям у Гаазі українська сторона теж нічого не повинна, кажуть експерти, – вона лишається позивачем проти Росії. А справу про атаку у Керченській протоці по суті розглядатиме інший орган – Арбітражний трибунал. Урешті, це 24 людських долі і демократична держава ставить життя людини понад усе.

      Як українські полонені поверталися в Україну

      Полонені Росією українці повернулись – 7 вересня близько 14:00 літак із ними приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35". Цьому передував гострий період переговорів.

      Читайте також: Усе, що відомо про звільнення українських моряків та політв'язнів

      Що відбулося з полоненими після повернення? 24 звільнених моряки отримали військові ордени, підвищення у званні та офіцерські кортики. Нагороди вручив командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко. Після емоційної зустрічі і коментарів пресі, 11 експолонених відвезли на обстеження до лікарні.

      Бранці
      Крім Карпюка, до України повернулися й інші політв'язні / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      сьогодні
      100362
      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Обмін полоненими Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Володимир Зеленський Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Зворушливе повернення полонених, моторошне ДТП з дітьми та невдала втеча в'язнів – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Зворушливе повернення полонених, моторошне ДТП з дітьми та невдала втеча в'язнів – відео тижня
      357
      Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      сьогодні , 19:00 Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      Світові Медіа 6277
      Чи збережуть мовні квоти і заборону на російське ТБ: інтерв'ю з міністром культури Бородянським
      сьогодні , 18:00 Чи збережуть мовні квоти і заборону на російське ТБ: інтерв'ю з міністром культури Бородянським
      Антон Голобородько 849
      Ураган "Доріан" загрожує понад 20 мільйонам людей: останні новини
      сьогодні , 16:04 Ураган "Доріан" загрожує понад 20 мільйонам людей: останні новини
      16118
      Новий світ у дебютній книзі Крістіни Далчер: жінкам мовчати!
      сьогодні , 16:01 Новий світ у дебютній книзі Крістіни Далчер: жінкам мовчати!
      Книги для гурманів 207
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук