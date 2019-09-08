Обміняли, а не відпустили: що це означає та чи варто шукати зраду у звільненні полонених
Поки одні радіють, що українські політв’язні та моряки нарешті повернулися додому, інші розмірковують про ціну такого історичного обміну. Адже Кремль помилував лише ув'язнених за громадянську позицію, хто не брав участі в бойових діях, а з 24 військових моряків звинувачення так і не зняв.
Що звільнення полонених означає для України
Моряків не помилували. Кремль помилував лише 11 українських політв'язнів, а от моряків там усе ще вважають злочинцями. Їм лише змінили запобіжний захід, а надуманих звинувачень у порушенні територіальних вод так і не зняли.
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"Їм змінено запобіжний захід із утримання під вартою, що дозволяє перетинати кордон, на особисту поруку. Це клопотання омбудсменка Людмила Денісова подавала ще в липні", – розповідає адвокат українських моряків Микола Полозов.
Тобто формально Кремль хоче їх судити і далі, але вже заочно. Україна ж за міжнародним правом вважає моряків військовополоненими, а отже, брати участь в російському судилищі не повинна. Та все тепер залежить від юридичного трактування обміну.
РФ повернула 24 українських військовополонених моряків / Інфографіка 24 каналу
Так, дипломат Роман Безсмертний вважає, що цей обмін виглядає як процедура екстрадиції на етапі слідства, начебто Україна вийшла з виконання рішень морського трибуналу.
Україна й надалі лишається позивачем проти Росії
З іншого боку, обміни полоненими ніде в світі законодавчо не регулюються. Тому повернення моряків не суперечить позиції України щодо Криму. Крім того, Росія досі утримує три кораблі, які нахабно захопила у Керченській протоці. А членів екіпажу не відпустила, як мала, а обміняла. Отже, рішення Трибуналу не виконала.
Тож і пояснювати суддям у Гаазі українська сторона теж нічого не повинна, кажуть експерти, – вона лишається позивачем проти Росії. А справу про атаку у Керченській протоці по суті розглядатиме інший орган – Арбітражний трибунал. Урешті, це 24 людських долі і демократична держава ставить життя людини понад усе.
Як українські полонені поверталися в Україну
Полонені Росією українці повернулись – 7 вересня близько 14:00 літак із ними приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35". Цьому передував гострий період переговорів.
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Що відбулося з полоненими після повернення? 24 звільнених моряки отримали військові ордени, підвищення у званні та офіцерські кортики. Нагороди вручив командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко. Після емоційної зустрічі і коментарів пресі, 11 експолонених відвезли на обстеження до лікарні.
Крім Карпюка, до України повернулися й інші політв'язні / Інфографіка 24 каналу