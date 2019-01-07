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      Оборонець "Шахтаря" провів відпустку на Мальдівах

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      Бутко провів відпустку на Мальдівах
      Бутко провів відпустку на Мальдівах / shakhtar.com

      Оборонець "Шахтаря" та збірної України Богдан Бутко розповів про свій відпочинок під час зимового міжсезоння. Футболіст відправився на Мальдіви, а також в Єгипет.

      "Відпустка триває не зовсім звично. Я відпочив лише тиждень, після чого взявся до активних тренувань. Займаюсь майже щодня у дворазовому режимі. З родиною подорожували на Мальдівські острови, а Новий рік зустріли великою компанією рідних та друзів у Єгипті", – сказав Бутко офіційному сайту "Шахтаря".

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      Також Богдан розповів, яким йому запам’ятався 2018-й рік.

      "Для мене це був неоднозначний період. Першу частину року грав постійно, а другу – зі змінним успіхом. Звісно ж, запам’яталися наше чемпіонство й Кубок України. Надто пам’ятним став Кубок, адже я вперше виступав у фіналі", – резюмував Бутко.

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      Теги: Спорт Футбол Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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