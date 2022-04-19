Про це розповіли 17 квітня в Міністерстві оборони України. Зазначили, що Білоус є пластуном з 20-річним досвідом та учасником Революції Гідності.

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"З 2014-го Павло Білоус обороняв нашу країну у Дебальцевому та Авдіївці, був поранений. 7 квітня 2022 року Білоуса нагородили званням Героя України", – розповіли в Міноборони.

Історія Павла Білоуса: дивіться відео

Ще одна історія Героя

Командира Виговської бригади, що захищає Сумщину, Дмитра Кащенка нагородили званням Героя України із врученням ордена "Золота зірка". Він захищає незалежність з 2014 року та починав як командир 93-ої окремої механізованої бригади. Кащенко отримав важкі поранення, але після лікування знову повернувся у військо.