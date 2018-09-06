Оборонний бюджет і непродовження договору з РФ: що важливого ухвалила РНБО

6 вересня відбулось засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому, зокрема, було підтримано пропозицію президента щодо непродовження Договору про дружбу з Росією на наступні 10 років.

Під час засідання у четвер було також ухвалено основні параметри оборонного бюджету України на 2019 рік, інформує прес-служба РНБО.

Читайте також: Скільки Україна витратить на оборону цього року: Порошенко назвав цифри

Загалом під час засідання було розглянуто цілу низку питань, що стосуються нацбезпеки:

показники Держбюджету на 2019 рік за статтями, пов'язаними із забезпеченням нацбезпеки та оборони України;

невідкладні заходи із захисту національних інтересів України у південних регіонах України, акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці;

питання щодо непродовження Договору про дружбу, партнерство і співробітництво з РФ.

Крім того, РНБО доручила Кабміну невідкладно ухвалити Морську доктрину України та удосконалити нормативно-правову базу захисту національних інтересів в акваторії Азовського і Чорного морів.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що одним з важливих пріоритетів держбюджету-2019 було визначено суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.

Читайте також: Порошенко заявив про зміну пріоритетів у гарантіях безпеки України

МЗС України, в свою чергу, має у найкоротші терміни скерувати Росії ноту про припинення Договору про дружбу, співробітництво і партнерство.

Нагадаємо, 28 серпня Петро Порошенко анонсував, що Україна розірве з Росією Договір про дружбу. Пізніше він пояснив, що Договір про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією від 1997 року не буде розірваний, він лише припинить свою дію у зв'язку з не продовженням.