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      Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина

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      Виталий и Мария Забуга
      Виталий и Мария Забуга / Фото из открытых источников

      20 августа 2014 года на фронте шли тяжелые бои, гибли наши воины, защищая страну.А в это время банда сотрудников МВД и прокуратуры вломилась под видом обыска в ювелирный магазин "Графф" в Киеве, и ограбили его, украв деньги и драгоценности прямо под телекамерами.

      Это видео – один из самых ярких символов состояния нашей правоохранительной системы, судов и государства в целом.

      Полицейские грабят магазин "Графф": смотрите видео

      Они думали, что камеры им удалось отключить, и не сдерживали себя, действовали открыто, говорили о грабеже, засовывали ценности себе в карманы и даже в трусы, запись четкая. Здоровенные спецназовцы УБОПа "Сокол", которые тренируются воевать с бандитами, оказались обыкновенными ворами, нагло набивали карманы краденым. А в это время мобилизованные и не тренированные люди за свои деньги покупали себе экипировку и шли в бой за Родину...

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      Особый цинизм – в ограблении участвовала семейная пара следователей Печерского управления полиции – Виталий и Мария Забуга. Они поженились вскоре после удачного совместного грабежа. Просто нашли другу друга в полиции, видно, искра любви зародилась на совместном грабеже на одном из обысков, такая вот романтика. Посмотрите какая счастливая пара: "Дорогая, хочу подарит тебе колье! Какой магазин ты хотела бы ограбить сегодня? Я сейчас выпишу постановление и вызову эскорт!"

      Во время ограбления, по данным директора магазина Игоря Быкова, было украдено денег и ценностей на 2,5 миллиона евро. При этом во время пребывания в магазине бандиты в погонах пили краденый алкоголь и заказали себе обед из близлежащего ресторана.

      Все грабители сейчас на свободе, никто из них не осужден, а бандит-прокурор Виталий Савчук восстановился в должности и служит прокурором в Виннице до сих пор. Ряд преступников из этой банды восстановились и в полиции. Спецназовцев-бандитов из "Сокола" даже не идентифицировали.

      Понятой, которого они привезли с собой – Владимир Филоненко, запихивает драгоценности в трусы.

      Виталий Забуга просидел в СИЗО месяц, и выпущен под залог, его супруга даже не задерживалась. Их имущество не арестовано.

      Через неделю после ограбления прокурор Печерской районной прокуратуры Павел Козлов купил джип и две квартиры в Киеве – и всем этим спокойно пользуется в настоящее время, суд до сих пор не наложил арест на имущество воров в погонах.

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      Павел Козлов за решеткой

      На днях другой суд, куда с иском обратился владелец магазина, признал факт ограбления, и постановил возместить ущерб магазину за счет бюджета государства – 25 миллионов гривен из кармана налогоплательщиков.

      Банда прокуроров и полицейских государству краденое не вернула, по сути, эти деньги бандиты вместе с зарплатой положили себе в карман. За их воровство и безнаказанность будет платить мы, налогоплательщики.

      Вдумайтесь! ХХІ век, преступников изобличили с поличным! Ограбление признано судом! А некоторые из них спокойно себе ходят пятый год на службу, получают зарплату из бюджета и мы же, налогоплательщики, обязаны компенсировать стоимость краденого потерпевшим! Государство вообще способно осуществлять правосудие?

      Дело об ограблении против грабителей передано в суд в 2016-м, но до сих пор находится на стадии предварительного рассмотения. Значит, бандиты делились со своим руководством, и только это помогает им оставаться безнаказанными и продолжать "служить закону".

      25 января в 8:30 в Печерском суде на Хрещатике назначено очередное заседание суда по 11-ти участникам ограбления магазина "Граф".

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Публікації Податки Пограбування
      Джерело: 24 Канал
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