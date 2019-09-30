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      Обов'язковий швидкісний інтернет та туалет в приміщенні: які ще зміни уряд запровадить у школі

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      Уряд висловився щодо реформи української школи
      Уряд висловився щодо реформи української школи / Ілюстративне фото (pixabay)

      У кожній школі має бути швидкісний інтернет, Wi-Fi, щонайменше два комп'ютерні класи на кожних 300 учнів, і обов'язково туалет у приміщенні.

      Про все це пишуть автори програми діяльності Кабінету Міністрів України, ухваленої урядом 29 вересня.

      Читайте також: У Міносвіти планують змінити систему фінансування вишів

      Зокрема, серед стандартів функціонування школи, які планують впровадити, є такі:

      ► Швидкісний Wi-Fi інтернет не менше, ніж 100 мегабітів на секунду.
      ► У кожній школі на кожні 300 дітей – щонайменше 2 комп'ютерні класи по 15 комп'ютерів у кожному.
      ► Туалетні приміщення – у будівлі закладу.
      ► У шкільному класі має бути не менше, ніж 15, і не більше, ніж 30 учнів.

      До слова, час добирання до навчального закладу не має перевищувати 30 хвилин, причому по якісній дорозі.

      Серед важливого також: забезпечення повної доступності приміщень усіх шкіл, включаючи туалети, для дітей з інвалідністю. Інклюзивний ресурсний центр має бути щонайменше один на 7 тисяч дітей в сільській місцевості й один на 12 тисяч дітей у місті.

      Повний текст Програми дій уряду читайте у матеріалі 24 каналу.

      Загалом у Програмі дій уряду для Міністерства освіти визначили 5 цілей:

      1. Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти.
      2. Випускники школи є самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та навички, потрібні у сучасному світі.
      3. Випускники шкіл мають широкий вибір закладів для здобуття якісної професійної освіти з подальшим працевлаштуванням.
      4. Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці.
      5. Українські вчені мають належні умови для досліджень та інтегровані у світовий науковий простір.

      Найближчим часом міністерство повинне розробити чіткий план заходів, у якому покроково розпише, як саме досягатиме цих цілей.

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      Теги: Новини України Новини політики Реформи Кабінет Міністрів України Реформа освіти Освіта
      Джерело: 24 канал
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