Проведення аудиту є обов'язковою умовою приєднання шахт до складу ПАТ "Центренерго", оскільки частиною єдиного майнового комплексу повинні стати тільки економічно перспективні вуглевидобувники.

Про це заявили в "Центренерго".

"Центренерго" зацікавлене у створенні вертикально інтегрованої компанії з замкнутим циклом виробництва, оскільки це дозволить досягти конкурентної собівартості одиниці електроенергії.

У той же час ми відзначаємо, що обов'язкова і необхідна умова для цього процесу – проведення попереднього аудиту шахт, і тільки за його результатами буде передача державної енергогенеруючої компанії виключно економічно перспективною вуглевидобутку. При цьому всі соціальні та боргові зобов'язання попередніх власників повинні бути погашені до моменту передачі,

– заявили в компанії.

В "Центренерго" переконані, що такий сценарій дозволить держкомпанії стати рентабельною і залучати інвестиції. Тепер очікується, що рішення про необхідність проведення аудиту підтримає Міністерство енергетики.

ПАТ "Центренерго" знаходиться під управлінням Фонду державного майна України та входить в програму великої приватизації. У складі підприємства працюють Зміївська, Трипільська та Вуглегірська ТЕС, сукупна встановлена потужність яких становить 7,7 ГВт.